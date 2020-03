Don Matteo torna in Doc Nelle tue mani/ Video, il Maresciallo Cecchini sta male e…

Doc Nelle tue mani, la nuova fiction di Rai1, ha il via con un simpatico crossover. Solo la scorsa settimana finiva Don Matteo 12, ma ecco il famoso parroco di Spoleto ricomparire proprio nella fiction con Luca Argentero. Terence Hill non è da solo, anzi, fa una capatina all’ospedale in cui lavora il protagonista Andrea Fanti (Luca Argentero), accompagnato da Cecchini (Nino Frassica) e da Pippo (Francesco Scali). Nel breve filmato Cecchini è convinto di essere stato avvelenato da Pippo e dai suoi funghi. Don Matteo lo accompagna da Fanti su di una sedia a rotelle,l il Maresciallo espone i suoi sintomi sotto l’occhio attento, ma anche divertito, del Doc.

Passaggio di testimone tra Don Matteo e Doc nelle tue mani

Andrea Fanti osserva e comprende che più che curato il paziente va soprattutto ascoltato e rassicurato. Fanti si allontana e torna con un bicchiere di “monossido di diidrogeno”, la soluzione che magicamente guarisce il Maresciallo, che infatti non ha alcun problema grave. Don Matteo accompagna fuori il Maresciallo, poi però torna per salutare il dottore che gli ricorda “sono qui ogni giovedì”. Un simpatico crossover che altro non è che una trovata pubblicitaria e un passaggio di testimone per la prima serata del giovedì che da Don Matteo passa appunto a Luca Argentero con il medical drama Doc Nelle tue mani.





