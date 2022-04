Don Patriciello, chi è?/ Lotta contro camorra e reati ambientali: “non ho paura”

Chi è Don Patriciello?

Padre Maurizio Patriciello, chi è il parroco noto per il suo impegno contro la camorra e i reati ambientali nella cosiddetta Terra dei fuochi? Nato a a Frattaminore, Maurizio dopo dopo aver lavorato come paramedico ha deciso di entrare in seminario grazie all’incontro con un frate francescano che lo ha ricondotto nell’alveo di quella Chiesa. Un ritorno a casa visto che precedentemente aveva già iniziato il percorso. Padre Maurizio Patriciello diventa così parroco di Caivano diventando in pochissimo tempo uno dei volti più noti della battaglia intrapresa per la rinascita di un territorio conosciuto come la Terra dei Fuochi.

Soleil Sorge e la truffa da 5 milioni di euro con criptovalute, scherzo a Le Iene/ "Stavo per aggredirlo"

Il parrocco ha lottato e continua a lottare per purificare e liberare un territorio inquinato dai rifiuti industriali sversati e poi interrati senza alcuna precauzione nelle campagne. Sulla vicenda, il parroco ha scritto due libri, Vangelo dalla terra dei fuochi, pubblicato da Imprimatur nel 2013 e Non aspettiamo l Apocalisse, scritto a quattro mani insieme a Marco De Marco e pubblicato da Rizzoli nel 2014.

Biagio Chiariello, chi è/ Il comandante della polizia minacciato di morte

Padre Maurizio Patriciello: la sua lotta contro la Terra dei Fuochi

Padre Maurizio Patriciello è diventato noto per il suo impegno contro la camorra e i reati ambientali nella cosiddetta Terra dei fuochi nelle province di Napoli e Caserta. Non solo, il parroco è tra gli animatori del Comitato per la liberazione dalla camorra nell’area nord di Napoli. Il suo impegno è costante e non ha paura. Proprio donati la sua chiesa, al Parco Verde, è stato ritrovato un cartello con scritto “Bla bla bla pè mo” che significa “solo chiacchiere, per il momento” a cui ha risposto così: “non ho mai avuto paura e continuo a non avere paura. Io faccio il parroco e continuerò a farlo”.

Bianca Balti "ex fidanzato mi ha violentata a 14 anni"/ "Ho avuto esperienze dolorose e negative"

Nessuna intimidazione o paura per il parroco che risponde con la sua frase: “non chiedere di campar cent’ anni. Respira forte il giorno che ti è dato. Quando vien sera e il sole si raffredda, dona ogni cosa al Padre della vita. Poi, sereno, poggia sul suo cuore il capo … e dormi”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA