Don Pero è il fidanzato di Alessia Lanza? I due sono stati più volte paparazzati insieme e al compleanno ha ricevuto una sorpresa speciale da lui

La influencer e blogger Alessia Lanza avrebbe trovato l’amore da diversi mesi. L’infuencer venticinquenne ormai da mesi viene accostata a Don Pero, musicista e rapper italo-dominicano, nato e cresciuto a Siracusa. Giampier Francesco Lateano, vero nome dell’artista, viene accostato ad Alessia Lanza ormai da più di un anno anche se i due non hanno mai confermato la loro (presunta) storia d’amore. Diverse però le foto insieme: nel corso dei mesi, infatti, diversi fan hanno segnalato avvistamenti dei due, intenti a passeggiare insieme e a scambiarsi tenerezze. Ma quanto c’è di vero sulla loro presunta storia d’amore?

Ormai da più di un anno si parla del rapporto tra Alessia Lanza e il rapper Don Pero: i due avrebbero una sorta di flirt che però l’influencer non ha mai confermato e il rapper neppure. Diversi gli indizi arrivati nel corso dell’ultimo anno, sia dai fan che da loro, con cuoricini e foto sospette, come quella che Don Pero ha postato con il cagnolino dell’influencer. Qualche tempo fa, inoltre, in diversi commenti su Tik Tok Alessia Lanza ha risposto a chi le chiedesse se stesse con Don Pero, dicendo “Lui è il mio bro”, facendo dunque intendere che ci fosse tra loro un rapporto di amicizia.

Don Pero è il fidanzato di Alessia Lanza? Una sorpresa speciale al compleanno

Qualche mese fa, in occasione del compleanno di Alessia Lanzi, l’influencer ha ricevuto una sorpresa speciale da parte di Don Pero. Il musicista ha portato la blogger in un luna park, per farle passare una giornata speciale. Una sorpresa che Lanza ha raccontato sui social e che ha confermato una storia tra i due, che dunque andrebbe ancora avanti a distanza di un anno.