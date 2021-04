Don Riccardo Ceccobelli, prete innamorato “Mi affido a Dio”/ Diocesi “Non è un eroe”

Don Riccardo Ceccobelli continua a far “rumore”. La storia del parroco della chiesa di San Felice a Massa Martana che ha deciso di abbandonare il sacerdozio per amore di una donna sta facendo discutere. Non per l’annuncio in sé, dato da lui stesso e dal monsignor Gualtiero Sigismondi, vescovo di Todi e Orvieto, a margine della messa di domenica scorsa, ma per il clamore mediatico suscitato dalla vicenda. “Si è parlato di eroismo davanti ad un prete che decide di mollare tutto perché si è innamorato di una ragazza”, recita il comunicato della diocesi. Pur ribadendo il rispetto per la libertà del prete di decidere di tirarsi indietro, “parlare di eroismo risulta davvero fuori luogo”. Gli eroi per la diocesi sono, ad esempio, “i sacerdoti che, senza limiti di disponibilità e con cuore libero e ardente, vivono la fedeltà di una dedizione totale”.

Lui, intanto, a La Vita in Diretta ha raccontato di conoscere da tempo Laura, la ragazza di cui si è innamorato. È infatti una ragazza molto stimata per il suo impegno nel sociale. “Ci sono sempre uscito, anche da solo. Mi sono stupito di quello che stavo vivendo”.

RICCARDO CECCOBELLI “UN FALLIMENTO MA…”

“Ho sempre cercato di essere corretto, mi affido veramente alla misericordia di Dio”. Così Riccardo Ceccobelli a La Vita in Diretta. Non più ‘don’, vista la sua decisione di lasciare la tonaca. Ma i valori per i quali si è avvicinato a Cristo sono gli stessi che continueranno a guidarlo. “Libertà, onestà e chiarezza, ho sempre agito così e continuerò a farlo”. D’altra parte, lui stesso parla di un “fallimento”, infatti poi ha aggiunto riguardo il motivo di quanto accaduto: “Anche questo mio fallimento un domani avrà il suo perché”. Riccardo Ceccobelli ha deciso di lasciare il sacerdozio per amore di una donna e per questo ha provato emozioni così forti che lo hanno portato a piangere a lungo, al punto tale che un occhio si è irritato e ha dovuto coprirlo con una benda bianca in questi giorni per far sì che guarisca.

Nel frattempo, ha avviato presso la Santa Sede le pratiche relative alla sua dimissione dallo stato clericale e il trasloco dalla sua parrocchia. Come riportato da Repubblica, ha portato i suoi vestiti e altri oggetti personali a Pantalla, nel Tuderte, a casa dei suoi genitori.

