Don Stanislao, chi è il Cardinale Dziwisz: dal ruolo con Papa Giovanni Paolo II alle accuse

Nel corso della sua vita Don Stanislao ha rappresentato una parte importante dell’esistenza di Papa Giovanni Paolo II, lavorando a suo stretto contatto essendo il suo segretario. Poi divenuto vescovo, è stato l’ombra di Papa Karol per molti anni, e a vent’anni dalla sua scomparsa, avvenuta nel 2005, Don Stanislao ha voluto ricordare gli ultimi momenti trascorsi al suo fianco:

“Quella sera abbiamo vegliato al fianco del Papa negli ultimi momenti della sua vita terrena. Lo abbiamo accompagnato con le nostre preghiere e i nostri cuori. È rimasto cosciente per tutto il tempo, fino alle ultime ore” ha confessato il Cardinale Dziwisz tornando sul legame con il compianto Pontefice e sulla dipartita del 2 aprile di vent’anni fa. Don Stanislao è finito anche al centro di alcune vicende giudiziarie, dalle quali è poi stato scagionato, il Cardinale Dziwisz finì nel mirino per aver insabbiato alcuni abusi sessuali, ma attraverso un comunicato del 2022 questa brutta storia ha avuto la sua conclusione.

Don Stanislao e il rapporto con Papa Giovanni Paolo II

Il crocevia della vita di Don Stanislao, il cardinale Dziwisz, è rappresentato sicuramente dall’incontro con Papa Giovanni Paolo II, che senza troppi giri di parole, ha cambiato per sempre la vita del polacco, che al fianco del compianto Papa ha vissuto momenti davvero speciali e di grande risonanza, come per esempio il doppio Giubileo, quello del 1983 e quello ancora più celebre del 2000. Nel corso di una intervista concessa tra le colonne del quotidiano Il Tempo, Don Stanislao, nel giorno del ventennale dalla morte del Pontefice, ha ricordato l’onda lunga di commozione di quel periodo:

“Quello che abbiamo vissuto in quei giorni di aprile, dalla morte ai funerali di Giovanni Paolo II, ha superato ogni aspettativa. I fedeli giunti a Roma da ogni parte del mondo, in primis, naturalmente, dall’Italia e dalla Polonia” le parole di Don Stanislao che ha rievocato con grande emozione quei giorni tristi ma carichi di amore.