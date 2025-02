Ancora un appuntamento con il docu-reality che da anni tiene incollati al teleschermo milioni di appassionati incuriositi da dinamiche aziendali inedite. Una nuova puntata di Boss in Incognito 2025 con protagonista un’azienda all’avanguardia nel settore dell’abbigliamento e in costante crescita. Con la consueta narrazione di Max Giusti, questa sera conosceremo meglio la realtà della Don The Fuller, brand made in italy e specializzato nella produzione di jeans.

Boss in incognito, Chiara Iachini della Sedima Fashion Hub/ Puntata 3 febbraio 2025 (Replica)

Ma chi è Don The Fuller, azienda protagonista a Boss in Incognito 2025 e quali sono le peculiarità che verranno raccontate nel corso della puntata di questa sera 3 febbraio? Come anticipato, il brand risulta specializzato nella produzione di jeans ma è bene sottolineare la peculiarità che spicca e che ha permesso al brand una crescita poderosa: una produzione totalmente in linea con i margini di sostenibilità. Il marchio gestito da Chiara Iachini – direttrice commerciale – è dunque un fiore all’occhiello tra le realtà ‘green’ nell’ambito dell’industria italiana ed oltre ad essere un punto di forza è certamente anche un vanto date le circostanze odierne.

Alessandro Condurro, chi è il Boss in Incognito puntata 27 gennaio 2025/ “La mia più grande passione…”

Sostenibilità e innovazione, chi è la Don The Fuller: azienda protagonista a Boss in Incognito 2025

La storia della Don The Fuller, legata alla Sedima Fashion Hub di cui è appunto socia Chiara Iachini, inizia negli anni 80. Dai jeans al denim passando per l’attenzione alla produzione sostenibile. Su tutto questo si concentrerà la narrazione di questa sera con l’azienda protagonista a Boss in Incognito 2025. Conosceremo da vicino i metodi di produzione all’insegna dei principi ecologici e soprattutto le innovative strategie che nel corso degli anni hanno permesso a tale realtà di ergersi a vanto per la produzione made in italy nel settore dell’abbigliamento.

Boss in incognito, Alessandro Condurro de L’Antica Pizzeria da Michele/ Puntata 27 gennaio 2025 (Replica)

Dalla tintura alla cura del dettaglio e rifiniture, passando per i metodi sostenibili utilizzati non solo per la produzione ma anche per la produzione. Questi i punti cardine della Don The Fuller, brand gestito da Chiara Iachini – socia della Sedima Fashion Hub – e protagonista questa sera a Boss in Incognito 2025.