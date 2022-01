Dona rene a madre fidanzata, lei lo lascia/ Sfogo social: “Un mese dopo si è sposata”

Un gesto di cuore, per aiutare un membro della sua “famiglia allargata”, ma ben presto diventato prima beffa e poi danno. A raccontare un’assurda vicenda vissuta in prima persona è Uziel Martinez, un uomo che tramite il social network TikTok ha spiegato di aver donato il rene alla madre della sua fidanzata che era malata e poco dopo ha ricevuto il ben servito dalla donna amata. Il racconto social lo ha atto diventare una vera e propria star del web, mentre quella che è diventata successivamente la ex è ora riconosciuta come la cattiva della situazione.

Uziel, che sui social contra oltre 43mila follower, ha raccontato tutta la vicenda, passo dopo passo, sui social, mostrando a tutti la sua generosità. Eppure qualcosa non deve essere andata per il verso giusto dato che la fidanzata, legata all’uomo da diverso tempo, non ha mostrato riconoscenza al compagno preferendo di rompere con lui e… scappare con un altro uomo. Sì, perché è andata proprio così, come raccontato dallo stesso Uziel Martinez che in poco tempo è passato da benefattore a “cornuto e mazziato” come dice il detto.

DONA RENE ALLA MADRE DELLA FIDANZATA, LEI LO LASCIA

“Ho donato un rene a sua madre, mi ha lasciato e si è sposata il mese dopo“. Si apre così un video TikTok del giovane messicano, divenuto in poco tempo una vera e propria star del web nel proprio paese. Dopo aver raccontato di aver donato il rene alla madre della compagna, che nell’ultimo periodo aveva iniziato a star male tanto da necessitare un trapianto, Uziel ha spiegato cos’è successo tra lui e la sua ormai ex fidanzata che dopo la donazione lo ha mollato preferendo di passare il resto della propria vita insieme ad un altro uomo.

Il giovane messicano non si risparmia i dettagli dell’accaduto. Dopo essersi sottoposto agli esami per accertare la compatibilità con la suocera, l’uomo si è fatto operare e ha salvato la vita alla madre della compagna, che successivamente gli ha dato il ben servito. La donna, dopo averlo lasciato, si sarebbe addirittura sposata appena un mese dopo. Il video con lo sfogo social di Uziel Martinez sta facendo in queste ore il giro del mondo, superando i 16 milioni di visualizzazioni in cinque giorni e diversi sono stati i messaggi di affetto e solidarietà arrivati da tanti utenti.



