Donald e Melania Trump positivi al coronavirus/ Presidente Usa: “Siamo in quarantena”

Donald e Melania Trump positivi al coronavirus: il presidente degli Stati Uniti e la sua First Lady sono attualmente in quarantena ed è scattato l’allarme alla Casa Bianca. «Questa sera, la First Lady ed io siamo risultati positivi al Covid-19. Iniziamo subito la quarantena e il processo di guarigione. insieme ce la faremo!», l’annuncio del tycoon sui social network, seguito dalle parole della moglie: «Come troppi americani quest’anno, io e Donald siamo in quarantena a casa dopo essere risultati positivi al Covid-19. Stiamo bene, ho posticipato tutti i prossimi impegni. Per piacere, state al sicuro, tutti insieme ce la faremo». Per Donald e Melania Trump è scattato l’isolamento quando Hope Hicks, assistente del presidente Usa, è risultata positivia. Sean Conley, medico del 74enne, ha confermato la positività dei due: «Io e il team medico della Casa Bianca continueremo a vigilare la situazione, apprezzo il supporto fornito da alcuni dei più grandi professionisti e delle istituzioni mediche di questo Paese».

DONALD E MELANIA TRUMP HANNO IL CORONAVIRUS: CAMPAGNA ELETTORALE A RISCHIO

Donald Trump continuerà a lavorare ed a svolgere le sue funzioni da presidente Usa nel corso della quarantena, ha assicurato il suo medico. Sky News riporta che Hope Hicks è risultata positiva al Covid-19 il giorno dopo aver viaggiato con Trump a una manifestazione. La consigliera 31enne, ex modella, la scorsa settimana è stata a stretto contratto con il tycoon, viaggiando anche a bordo dell’Air Force One per il primo dibattito presidenziale con Joe Biden. Ricordiamo che diversi membri dello staff della Casa Bianca sono risultati positivi al coronavirus, tra cui Katie Miller (addetta stampa di Mike Pence) e uno dei camerieri personali di Donald Trump. Una brutta notizia per il numero uno statunitense ad un mese dalle elezioni presidenziali del 3 novembre: la positività al Covid-19 mette in discussione il resto della campagna elettorale, a partire dai restanti due dibattiti (il prossimo è previsto per il 15 ottobre a Miami).



