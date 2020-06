Donald Trump a Melania: “Sorridi!”/ Il video del “consiglio” divenuto virale sul web

Pubblicità

Donald Trump sa bene quanto a livello mediatico e politico conti dare sempre un’immagine curata di sé, senza trascurare i flash dei fotografi. L’ha imparato a proprie spese nelle ultime ore sua moglie Melania, la first lady degli Stati Uniti d’America, recatasi insieme al tycoon in visita al santuario di Washington dedicato a Papa Giovanni Paolo II. Al loro arrivo, infatti, uno stuolo di reporter armati di macchina fotografica era pronto a immortalare la coppia, ma, in men che non si dica, il presidente degli USA si è accorto che c’era qualcosa che non andava. Melania, infatti, non stava sorridendo, anzi: presentava un’espressione molto seria, quasi come se fosse arrabbiata o, comunque, non felice di vivere quel momento istituzionale. Così, con nonchalance, ma senza poter sfuggire alle videocamere che hanno ripreso l’intero momento, Donald Trump ha rivolto il viso verso la sua dama, chiedendole di sorridere o, perlomeno, di provarci. La sua consorte, armata di occhiali scuri a celare il suo sguardo, ci ha provato, abbozzando un timido sorriso, che però è durato un paio di secondi, per poi concedere nuovamente spazio alla tensione nervosa. In men che non si dica, il video è divenuto virale ed è già fra i più ricercati del momento sugli spazi virtuali del web.





