Donald Trump agli operai in sciopero “Auto elettriche vostro nemico”/ “Fra 2 anni sarete disoccupati”

Dopo il presidente Joe Biden anche il candidato alle presidenziali 2024, Donald Trump, è sceso in strada al fianco dei lavoratori del settore automotive che da giorni stanno scioperano oltre oceano, paralizzando il settore. “Sono qui per difendere la working class – le parole del tycoon, come riportato da Rainews – combattere la classe politica corrotta, proteggere il lavoro made in Usa e l’american dream sul prodotto straniero”. Trump si è recato a Detroit, patria dell’auto oltre oceano, e parlando direttamente con gli operai metalmeccanici ha detto che non importa se gli stessi dovessero strappare un accordo favorevole nei negoziati con Ford, General Motors e Stellantis, perché comunque “nel giro di due anni perderete il lavoro”.

Il riferimento di Trump è alle auto elettriche, di cui invece Biden è un grande sostenitore, spiegando che la politica dell’attuale presidente Usa “finirà per favorire la Cina” e “ammazzerà migliaia di posti di lavoro”. La ricetta di Trump è invece “Produzione americana, fatta con mani sapienti americane e con le forniture americane”. Le parole dell’ex presidente sono state accolte con un’ovazione dagli operai di Detroit, con cori “Trump, Trump” e “Usa, Usa”.

DONALD TRUMP E LO SCONTRO CON JOE BIDEN

L’occasione ha permesso a Trump anche di parlare dei recenti guai giudiziari, sottolineando che ad ogni nuova incriminazione e accusa nei suoi confronti, i sondaggi gli sono sempre più favorevoli, di conseguenza i suoi nemici stanno di fatto favorendogli la corsa alla Casa Bianca 2024.

Non sono mancate poi le critiche a Biden, spiegando che lo stesso avrebbe fatto accusare un “suo rivale politico”, e i classici slogan “America First”, “Prima l’America”, che a suo modo di vedere si contrappone ad “America Last” (“L’America per ultima”) che invece starebbe portando avanti Biden per Trump. Insomma, una campagna elettorale che di fatto è già entrata nel vivo, quando mancano ancora poco più di 12 mesi al grande appuntamento: la sensazione è che sarà un anno davvero lungo e ricco di colpi di scena.

