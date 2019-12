Donald Trump contro la digital tax di Francia e Italia/ Pronti nuovi dazi al 100%

Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, ha minacciato i paesi che sarebbero pronti a inserire la cosiddetta “digital tax”, con dazi fino al 100 per 100. Lo ha spiegato lo stesso tycoon a stelle e strisce, in vista del summit della Nato a Londra. Una “minaccia” che come sottolinea l’edizione online di Repubblica, va a colpire prima di tutto la Francia, che ha già una legge per far pagare più tasse ai giganti del web, leggasi Google, Facebook, Amazon e via discorrendo, ma attenzione anche ad altre nazioni fra cui l’Italia, la Turchia e l’Austria, paesi che appunto vorrebbero ottenere una maggiore tassazione sulle grandi aziende Usa. Secondo quanto fanno sapere da oltre oceano, a partire dal prossimo gennaio 2020 la Francia potrebbe essere tassata su beni per un valore di 2.4 miliardi di dollari “un chiaro segnale – le parole di Robert Lighthizer, rappresentante al Commercio Usa – sul fatto che gli Stati Uniti agiranno contro i regimi di web tax che discriminano o impongono oneri spropositati sulle società americane”.

DONALD TRUMP CONTRO LA DIGITAL TAX DI FRANCIA E ITALIA: INCONTRO CON MACRON E CONTE

A Londra si dovrebbero festeggiare i 70 anni dell’Alleanza Atlantica, ma il clima sembrerebbe tutt’altro che amichevole. In ogni caso, Trump incontrerà nelle prossime ore il collega francese, Macron, e dovrebbe tenere un vis a vis a margine dell’evento anche con il presidente del consiglio Giuseppe Conte, per provare a trovare la quadra. Secondo numerose nazioni europee come appunto la Francia e l’Italia, i giganti del web pagherebbero troppe poche tasse rispetto al loro fatturato, ma di contro gli Stati Uniti parlano di discriminazioni fiscali contro le proprie società. I tempi sono comunque stretti ricorda Repubblica, visto che una soluzione definitiva va trovata entro e non oltre il prossimo 14 gennaio, dopo di che Parigi sarà colpita con dazi pesantissimi sui suoi prodotti made in france, leggasi champagne, borse e tutti gli altri beni di lusso che vanno a ruba negli Stati Uniti.

