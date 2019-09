Donald Trump contro salute laghi/ Revocata normativa per limitare attività inquinanti

Donald Trump contro la salute dei laghi e dei ruscelli? Questa è l’ultima polemica che arriva dagli Stati Uniti d’America visto che questi ha annunciato la revoca della normativa che andava a limitare le attività inquinanti nei pressi di laghi, ruscelli e altri specchi d’acqua. La normativa era stata introdotta nel 2015 dal suo predecessore Barack Obama. A raccontare quanto accaduto è stata la CNBC, specificando che l’amministratore dell’agenzia per la protezione ambientale, nota come Epa, Andrew Wheeler ha firmato l’abrogazione della stessa legge appena giovedì scorso. Tutto è accaduto nella sede centrale della National Association of Manufacturers.

Donald Trump contro salute laghi, perché la normativa è stata revocata?

Perché la normativa sui laghi è stata revocata da Donald Trump. Come riportato da Agi ha parlato Andrew Wheeler, amministratore dell’agenzia per la protezione ambientale, spiegando: “Donald Trump sta cercando di rimuovere e sostituire quelli che sono i regolamenti in grado di ostacolare lo sviluppo economico”. Questa nuova normativa entrerà in vigore dal prossimo dicembre, lo spazio temporale fino a quel momento sarà utilizzato per cercare di stabilire quali sono i singoli specchi d’acqua da tutelare. Agricoltori, imprenditori edili e proprietari terrieri hanno preso bene questa notizia, che avvantaggia il loro lavoro, mentre a condannarla sono gli ambientalisti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA