Donald Trump esulta per la cancellazione di un premio che avrebbe dovuto ricevere Tom Hanks.

Tom Hanks avrebbe dovuto ricevere un premio che, però, è stato annullato scatenando la pronta reazione di Donald Trump che, sui social, si è lasciato andare ad un gesto che è diventato immediatamente virale. La US Military Academy di West Point ha deciso di cancellare la cerimonia per il conferimento del prestigioso Sylvanus Thayer Award all’attore Tom Hanks, prevista per il 2025 e tale decisione è stata accolta con gioia dal presidente degli Stati Uniti.

“La nostra grande West Point (sempre la migliore!) ha saggiamente cancellato la cerimonia di premiazione per l’attore Tom Hanks. Mossa importante! Non abbiamo bisogno di destinatari distruttivi e woke che ricevano i nostri amati premi americani! Si spera che gli Academy Awards e gli altri falsi premi rivedano i loro standard e le loro pratiche in nome dell’equità e della giustizia“, la decisione di US Military Academy.

Donald Trump esulta per il mancato premio a Tom Hanks

Il colonnello in pensione Mark Bieger ha comunicato la decisione tramite mail spiegando che è stato deciso così per la necessità per l’accademia di “concentrarsi sulla sua missione principale: preparare i cadetti a comandare, combattere e vincere come ufficiali dell’esercito più letale del mondo”.

“La nostra grande West Point (che diventa sempre più grande!) ha abilmente cancellato la Cerimonia di Premiazione in onore dell’attore Tom Hanks. È una mossa importante! Non vogliamo che a ricevere i nostri preziosi Premi Americani siano persone dannose e WOKE. Spero che gli Oscar e altre fasulle cerimonie di premiazione possano rivedere i loro Standard e i loro protocolli nel nome della Correttezza e della Giustizia. Vedete come cresceranno i loro miseri indici di ascolto!!”, ha poi scritto Donald Trump sui social.

