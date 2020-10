Donald Trump dimesso dall’ospedale/ “Imparato molto dal covid, viaggio interessante”

Donald Trump ha lasciato il Walter Reed Hospital di Washington per fare ritorno presso la Casa Bianca. A bordo della cosiddetta “bestia”, il super suv blindato, il presidente ha salutato da dietro il finestrino i sostenitori che si era appostati da venerdì fuori dall’ospedale militare in segno di vicinanza. “Siete dei veri patrioti – si era rivolto così ai suoi seguaci lo stesso Donald Trump poco prima delle dimissioni, attraverso un video via Twitter – è stato un viaggio interessante, ho imparato molto sul Covid, questa è la vera scuola“. E ancora: “Voglio ringraziarvi personalmente, vi farò presto una sorpresa”. E la sorpresa sono state appunto le dimissioni: nessuno si aspettava che il tycoon lasciasse l’ospedale così in fretta ma evidentemente le sue condizioni fisiche non destano eccessiva preoccupazione, e il presidente potrà curarsi agilmente dall’abitazione di Washington. Nella giornata di ieri il medico della Casa Bianca, lo pneumologo Brian Garibaldi, aveva tenuto una conferenza stampa in cui aveva spiegato: “Se continua a migliorare così, il presidente tornerà alla Casa Bianca già lunedì per continuare le cure da lì”, ma il ritorno al lavoro è stato anticipato di qualche ora.

DONALD TRUMP POSITIVO GIÀ DA GIOVEDÌ?

Nel frattempo non si placano le speculazioni dei media Usa sull’infezione di Donald Trump e secondo alcune indiscrezioni lo stesso presidente si era sottoposto ad un tampone rapido che aveva dato un test positivo già nella giornata di giovedì, prima di apparire alla Fox, dove però non aveva accennato nulla alle sue condizioni fisiche, limitandosi invece a dire che una persona a lui vicina (risultata essere poi Hope Hicks), era stata contagiata. Trump, riferisce sempre la stampa d’oltre oceano come scrive Repubblica, pare abbia chiesto di mantenere il silenzio sul suo primo test, e pare che anche Bill Stepien, il capo della campagna elettorale del commander in chief, non sapesse dell’infezione della Hicks.



