Donald Trump/ “Minaccerei Putin con i sottomarini nucleari”

Donald Trump torna a parlare della guerra tra Russia e Ucraina. Ospite di Fox Business, l’ex presidente degli Stati Uniti ha rivelato che se fosse ancora alla Casa Bianca avrebbe minacciato Vladimir Putin con i sottomarini nucleari. Non sono mancate le critiche a Joe Biden, reo di essere «tiepido» nei confronti del Cremlino.

«Noi diciamo: “Eh, ma lui ha il nucleare”. Ma noi abbiamo una potenza nucleare ancora più grande. Abbiamo i più grandi sottomarini del mondo, le più potenti macchine mai costruite», ha spiegato Donald Trump nel corso dell’intervista. Il tycoon ha le idee chiare su cosa dovrebbe fare Biden: «Dovresti dire a Putin: “Guarda, se menzioni ancora una volta quella parola, noi ti manderemo i sottomarini lungo la costa, li faremo navigare avanti e dietro, su e giù”. Non puoi lasciare che questa tragedia continui, non puoi permettere che migliaia di persone muoiano».

DONALD TRUMP TORNA A PARLARE DELLA CRISI IN UCRAINA

Dopo una prima intervista con “elogi” a Vladimir Putin, Donald Trump ha fatto retromarcia sul leader del Cremlino. In una recente intervista il tycoon aveva ammesso di essere sorpreso dall’azione di Mosca. «Pensavo che stesse negoziando in modo duro, ma in modo intelligente», le parole dell’ex numero uno della Casa Bianca. Trump, infatti, aveva spiegato di aver pensato in un primo momento che Putin cercasse un buon accordo, come si fa con le trattative commerciali. L’imprenditore aveva inoltre messo in risalto gli ottimi risultati ottenuti dalla sua amministrazione: «Putin credo che sia cambiato, è una cosa triste per il mondo. […]Io con lui andavo molto d’accordo, come del resto con la maggior parte dei leader ma sono stato molto, molto duro con Putin, sono stato critico sulla questione del gasdotto – ha concluso riferendosi a Nord Stream 2 – e raccolto miliardi e miliardi nella Nato per proteggere prima di tutto l’Europa della Russia».

