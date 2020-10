Donald Trump ricoverato, come sta?/ Ultime notizie: la terapia contro il Covid

Risultato ieri positivi al Covid-19 insieme alla moglie Melania, Donald Trump è stato ricoverato precauzionalmente all’ospedale Walter Reed di Washington. A confermarlo una nota della Casa Bianca: il presidente Usa «ha sintomi lievi ed ha lavorato tutto il giorno», trascorrerà i prossimi giorni nella struttura per monitorare in sicurezza lo sviluppo della malattia, decisione presa in accordo tra il medico Sean Conley, gli specialisti del Walter Reed e della Johns Hopkins University. Il tycoon ha poi pubblicato un video sui social network per rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute: «Vado al Walter Reed Hospital, sto molto bene. Ma faremo in modo di accertarci che tutto vada per il meglio. La First Lady sta molto bene. Grazie di cuore, apprezzo davvero. Non lo dimenticherò mai». Donald Trump ha una leggera febbre ed è un po’ affaticato, sintomi lievi come dicevamo, ma la visita in ospedale è legata principalmente all’età del presidente e altri fattori di potenziale rischio.

DONALD TRUMP RICOVERATO, COME STA? LA TERAPIA SPERIMENTALE

Donald Trump è stato ricoverato come misura precauzionale, dunque, e il suo medico Sean Conley ha predisposto una cura sperimentale. Somministrato al presidente Usa un cocktail di anticorpi policlonali Regeneron, zinco, vitamina D, famotidina, melatonina, aspirina. Il dottor Conley ha confermato il buono stato di salute di Trump, sottolineando che non richiede ossigeno sperimentale. «In accordo con gli specialisti, abbiamo deciso di iniziare la terapia con Remdesivir», la precisazione del professore.

Come già sottolineato nel corso delle scorse ore, non ci sarà alcun trasferimento di poteri. Donald Trump ha reso noto che continuerà a lavorare dall’ospedale Walter Reed: non c’è bisogno di un passaggio di testimone al suo vice Mike Pence, come previsto dalla Costituzione. «Il presidente è in carica», le parole del portavoce Judd Deere. Qualche dubbio invece sulla campagna elettorale, anche se la stampa americana evidenzia che al momento non sono previsti cambiamenti di sorta.

