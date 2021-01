Donald Trump via da “Mamma ho riperso l’aereo”/ Anche Macaulay Culkin vuole tagliarlo

Lo sapevate che Donald Trump è apparso in un cameo in “Mamma ho riperso l’aereo, mi sono smarrito a New York“? Di recente si è tornato a parlare di quella scena anche in merito alle tante polemiche che ruotano attorno al Presidente degli Stati Uniti d’America uscente. Diverse persone hanno iniziato a sottolineare che Trump possa essere rimosso dal fotogramma, magari sostituito digitalmente, tanto che sono diversi i fotomontaggi che girano in rete e che vedono al suo posto i personaggi più improbabili tra cui Keanu Reeves e addirittura Jabba the Hutt da Guerre Stellari. Stasera intanto torna protagonista il primo capitolo della saga su Italia 1.

Donald Trump via da “Mamma ho riperso l’aereo”, anche Macaulay Culkin è d’accordo

Anche Macaulay Culkin è d’accordo con l’idea di togliere il cameo di Donald Trump in “Mamma ho riperso l’aereo, mi sono smarrito a New York“. Con le tecnologie che abbiamo oggi nel 2021 potrebbe essere anche molto facile tagliare via le immagini senza neanche che ci si renda conto del cambiamento. Certo è che la sequenza con l’ex Presidente degli Usa protagonista si potrebbe anche tagliare, considerando il fatto che è del tutto insignificante e che dunque si può facilmente togliere senza andare a cambiare gli equilibri del film.



