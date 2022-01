Donata Brischetto, chi è il finalista The Voice Senior 2022/ Siciliana di Giarre, rimpianto di Gigi D’Alessio

La seconda vita di Donata Brischetto, obiettivo vincere The Voice Senior

Donata Brischetto è nel gruppo di finalisti di The Voice Senior 2022. Originaria di Acireale, da 24 anni vive a Giarre. Fin dalla prima puntata del 10 dicembre, la siciliana ha colpito telespettatori e non solo. Raccontando ad Antonella Clerici come nella prima parte della sua vita, dopo essersi sposata giovane, si sia dedicata a sua figlia, ha poi ritrovato il canto in età senior, coltivando quella che è la sua grande passione. I quattro coach della trasmissione (Loredana Bertè, Orietta Berti, Clementino e Gigi D’Alessio) apprezzando Donata Brischetto che interpretava Easy Lady si sono girati e poi hanno gareggiato per averla nelle loro rispettive squadre. Tra tutti Donata Brischetto ha scelto di aderire alla squadra di Loredana Bertè, mentre non ha potuto scegliere Gigi D’Alessio che era stato “bloccato” proprio dalla collega giudice.

Il cammino esaltante di Donata Brischetto, da Easy Lady a Nell’aria

Dopo una semifinale scoppiettante e ricca di emozioni, l’attesa per la finale di The Voice Senior 2022 sta finalmente per esaurirsi. Nella puntata dedicata ai Knock Out, andata in onda venerdì 14 gennaio, sono arrivati gli ultimi verdetti. I giudici hanno dato le ultime preferenze sui proprio team, scegliendo i 3 concorrenti da portare verso la finale prevista per il 21 gennaio. Tra i protagonisti indiscussi della serata ha ancora una volta emozionato Donata Brischetto. Già alla terza puntata dedicata alle blind audition l’artista aveva conquistato giudici con una caparbia e perfetta esecuzione di Easy Lady, colpendo per energia e controllo vocale. Oltre all’evidente riscontro del pubblico la donna ha in particolare fatto breccia nel cuore di Loredana Bertè che l’ha infatti scelta come componente del suo Team.

Per la semifinale di The Voice Senior 2022 Donata Brischetto ha scelto di giocarsi le sue carte per accedere alla finale con una cover di Nell’Aria, uno dei brani più famosi della grande Marcella Bella. Il pubblico è rimasto nuovamente colpito dalla versatilità vocale e dalla capacità di trasmettere sempre qualcosa con la sua voce, come confermato anche dal responso dato dal suo giudice che senza troppe remore l’ha portata direttamente in finale. Sono arrivati puntali anche i complimenti degli altri giudici, unanimi nel considerare la donna una delle personalità più forti all’interno della competizione. La cantante cresciuta nei locali della sua città ha dimostrato ottime possibilità di emergere anche nell’ultima puntata così da giocare alla pari con gli altri artisti per la vittoria finale. Ciò che ha colpito maggiormente è la sua grande padronanza del palco, frutto probabilmente di una grande esperienza maturata nel corso degli anni seppur lontano dai grandi palchi. La finezza e il controllo vocale sono le sue doti principali, apprezzate in maniera particolare dal pubblico che anche sui social dimostra grande affetto e apprezzamento per Donata Brischetto.

