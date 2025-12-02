Donatella nel mirino del web, la scelta di incontrare il marito Andrea al Grande Fratello a danno del gruppo non trova consenso

Grande Fratello, Donatella abbassa il montepremio per incontrare il marito Andrea: ennesima sorpresa

Scelta difficilissima per Donatella Mercoledisanto al Grande Fratello: incontrare il marito ma far perdere al montepremi 15.000 euro oppure rinunciare ai e incontrare il marito Andrea. Nella puntata del Grande Fratello la 46enne pugliese è stata messa davanti un bivio ma senza pensarci troppo la donna ha rinunciato ai soldi per incontrare l’amore della sua vita.

Tuttavia il Grande Fratello è famoso per i tiri barbini che lancia spesso e dunque ha deciso di far incontrare il marito di Donatella Mercoledisanto del Grande Fratello, Andrea con la nuova arrivata, la concorrente Kossovara Dolce Dona. I due si sono lasciati andare ad un ballo sulle note di Viva Forever delle Spice Girl. Subito dopo per il GF decide di farli incontrare.

Donatella Mercoledisanto incontra il marito Andrea al Grande Fratello: sorpresa fa insorgere il web

L’incontro tra Donatella Mercoledisanto e il marito Andrea al Grande Fratello è stato particolarmente teatrale. “Andrea abbracciami abbracciami, mi è mancato persino il tuo odore. Abbracciami come solo tu sai fare” ha ammesso commossa ed urlando la donna. Subito dopo la coppia che sta insieme da 31 anni ed ha due figli Antonio e Davide. I due si sono incontrati quando lei aveva solo 15 anni e lui poco più ad una festa: “La parola amore è bella, lui sin dall’inizio mi ha detto saremo insieme seriamente e stiamo insieme. Io vi auguro di incontrare un amore come quello che ho io per mio marito. Io ho vinto nella vita.”

Lui ha ammesso: “Sono un uomo fortunato ad averla trovato, lei mi ha sopportato e trasmesso tanta forza per andare avanti.” La sorpresa di Donatella ha però fatto infuriare il web: “Ha un blocco ogni settimana” “Tutte le storie hanno avuto un tempo, Donatella non è la prima sorpresa che riceve per Omer il fratello venuto della Turchia gli hanno fatto dire 2 parole mi dispiace ma è disparità ingiusta.” “Centomila sorprese, è raccomandata”