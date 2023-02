Donatella Bianchi candidato Presidente M5s/ Regionali Lazio 2023: chi è, liste collegate

DONATELLA BIANCHI CANDIDATO PRESIDENTE M5S ALLE ELEZIONI REGIONALI LAZIO 2023

Alle elezioni regionali del Lazio in programma oggi 12 e domani 13 febbraio 2023 il Movimento 5 Stelle ha scelto Donatella Bianchi come candidato Presidente M5s. Dopo la fumata nera per l’intesa con il Partito Democratico e la conseguente rottura dell’asse giallorosso a livello regionale, i grillini hanno individuato nella giornalista e conduttrice televisiva il profilo ideale per insidiare centrodestra e centrosinistra per la poltrona lasciata libera da Nicola Zingaretti. Donatella Bianchi è sostenuta dai grillini e anche dalla lista Polo progressista di sinistra ed ecologista (che include Sinistra Italiana e Coordinamento 2050)

Donatella Bianchi in campagna elettorale ha potuto fare affidamento al pieno sostegno del leader pentastellato Giuseppe Conte. A pochi giorni dal voto, l’ex primo ministro ha ribadito: “Sono orgoglioso di avere contribuito con tutti gli amici del Movimento, e insieme al Polo progressista di sinistra ecologista, a scegliere una candidata così seria, competente che interpreta così bene i nostri valori e i nostri principi. Non era facile, ci abbiamo messo un po’ di tempo, però Donatella ci consente di interpretare al meglio questo nostro progetto per la comunità laziale. Dobbiamo sostenerla: questi ultimi giorni sono fondamentali, chiedo a tutti uno sforzo incredibile, bisogna arrivare al seggio sfiniti”.

CHI È DONATELLA BIANCHI, DALLA RAI AL M5S

Nota al grande pubblico soprattutto per la conduzione del programma Linea Blu in onda su Rai 1, la candidata Presidente M5s alle Regionali Lazio 2023 Donatella Bianchi vanta un grande passato tra giornalismo e piccolo schermo. Il debutto risale al 1978, ad appena quindici anni: la Bianchi esordì a Domenica In con Corrado, diventando inoltre la voce della Mira Lanza, per cui incise anche il singolo “Mira Mira l’Olandesina”. Poi nel 1981 Gran Canal, sempre al fianco di Corrado.

Giornalista dal 1985, Donatella Bianchi diventò l’inviata speciale del programma Sereno Variabile dal 1989 al 1992 con la rubrica “Viaggi d’Autore”. Fino al 1994 collabora con il Tgr in qualità di conduttrice del Tg Lazio e con la rubrica Tgr Italia Agricoltura. Poi il boom con Linea Blu, che le consentì di farsi conoscere da una grande fetta di pubblico. Nel giugno del 2014 la nomina a presidente del WWF Italia, mentre nel 2019 l’allora ministro dell’Ambiente Sergio Costa la nominò nuovo presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre.

