Donatella, chi è la figlia di Lelio Luttazzi/ “Ha regalato momenti indimenticabili”

Donatella Luttazzi è la figlia del grande Lelio Luttazzi, scomparso l’8 luglio 2010 a 87 anni. Figlia d’arte, Donatella è una cantante di jazz e folk americano: ha cantato con Tony Scott, Francesco Puglisi, Eddy Palermo, Antonello Vannucchi, Cinzia Gizzi, Amedeo Tommasi, e molti altri. Ha curato e presentato il programma radiofonico “Buongiorno Blues”. Donatella Luttazzi ha fondato il gruppo vocale Le Zebre a Pois, un settetto, che esegue canzoni di suo padre Lelio.

Ha scritto un libro sul suo rapporto col padre Lelio, “L’unico papà che ho. Cosa si prova ad avere un padre famoso appassionato di jazz e assente”. “Mi ha fatto soffrire per la sua assenza ma che mi ha regalato momenti indimenticabili, come ad esempio quello in cui per il mio compleanno mi ha dedicato una bellissima canzone: Papà fammi cantare con te”, ha raccontato Donatella a Fatti Italiani.

Donatella Luttazzi: il rapporto con il padre

Donatella Luttazzi ha seguito le orme del padre Lelio Luttazzi nel mondo dello spettacolo: “Mi ha involontariamente trasmesso un amore immenso per la musica, trasmesso voglio dire a livello genetico, e un orecchio notevole, e lo swing. E infatti, pur avendo una mia precisa personalità musicale, sono ormai “rassegnata” a essere conosciuta come figlia di Lelio Luttazzi”, ha detto a Fatti Italiani. In cosa assomiglia a suo padre? “Nell’indice della mano sinistra, un po’ storto. Ma per fortuna anche nella musicalità, nel sense of humour, in una certa leggerezza che deriva proprio dall’umorismo… Direi anche nella mia capacità di entertainer.., Nell’essere un po’ attori anche nella vita. E nell’amore per il mare. Forse perché siamo triestini”, ha scherzato Donatella.

