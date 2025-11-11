Donatella e Francesca, faccia a faccia infuocato in diretta al Grande Fratello 2025: scoppia la lite tra mamme in studio

Il confronto definitivo tra Donatella Mercoledisanto e Francesca Carrara è andato in scena in diretta al Grande Fratello 2025 ma non dalla Casa, bensì in studio. Simona Ventura ha voluto entrambe le donne al suo fianco per un faccia a faccia che si è rivelato molto duro, soprattutto da parte della pugliese che non è riuscita a mantenere i toni pacati.

Valentina lascia Domenico con una lettera al Grande Fratello: "Io non ci sono più"/ Lui piange ma non va via

Donatella si è infuriata per un gioco nato in Casa, al quale ha partecipato anche Francesca, infastidendola. Motivo per il quale l’ha poi definita ‘infantile’, accusandola di non essere dunque abbastanza matura per la sua età e di essere molto differente da lei in quanto al ruolo di madre. A queste parole, Francesca ha replicato con durezza: “A me, nella vita, piace divertirmi. – ha esordito – Tu mi dai sempre nella scema, della stupida… Io credo che nella mia vita, per tutto quello che ho fatto e ho fatto anche il genitore da sola, non credo di dovermi sentir dire da te che sono stupida. Io vivo la vita così, non permetto a te di prenderti la confidenza che hai preso con me. Io porto rispetto!”

"Ne hai fritti di polpi": cosa significa frase di Francesco Rana contro Donatella al GF/ Perché è un insulto

Lite tra Donatella e Francesca in diretta al Grande Fratello 2025: volano accuse!

Dal suo canto, anche Donatella si è detta ferita dalle parole che ha ascoltato in un filmato proposto da Simona Ventura in studio: “Mi ha fatto male quello che ha detto alle spalle. – ha spiegato la pugliese – Una donna grande queste cose non le fa, quello che hai fatto con me è un gioco stupido. Io mi sento matura, è vero che molte cose a 20 anni me le sono persa ma non lo voglio fare ora che ne ho 40, altrimenti i miei figli penserebbero che sono impazzita.” “Sei esagerata, permalosa e nella stanza vuoi comandare. – ha allora replicato Francesca, concludendo con una promessa a Donatella – Non giocheremo più con te altrimenti diventi aggressiva.” Insomma, nessuna riappacificazione tra le due donne.