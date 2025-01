Donatella e Grazia sono le sorelle di Rossella Brescia, la popolare ballerina e conduttrice televisiva. Un rapporto davvero speciale con la ex ballerina di Amici che negli studi di Verissimo ha raccontato: “sono la più piccolina, sono il mio punto di forza. Siamo molto unite e a loro voglio un bene infinito, un bene dell’anima”. Poi a sorpresa Silvia Toffanin ha letto una lunga lettera che Donatella e Grazia hanno voluto scriverle. “Ti hanno scritto delle belle parole, sono molto riservate, ma sanno che non stai passando un bel periodo per il papà e ti hanno scritto questo” – dice Silvia Toffanin.

“Cara Ros volendo raccontare chi sei con una sola parola quella che ti rappresenta meglio è una roccia, perchè tu per noi sei sempre stata proprio una roccia: determinata, caparbia, forte, tenace” – sono le prime parole delle sorelle di Rossella Breccia.

Donatella e Grazia, la lettera alla sorella Rossella Brescia

Una lunga ed accorata lettera quella che Donatella e Grazia hanno scritto per la sorella Rossella Brescia: “hai affrontato tutti gli eventi della tua vita, da quelli bellissimi a quelli più tristi, con grande forza d’animo e sollevandoti sempre dopo ogni difficoltà che hai dovuto superare e non cullandoti mai dopo le gioie e i successi, ma anzi rimettendoti sempre in gioco ancora di più. Il tuo motto è: allenati mentre gli altri dormono, studia mentre gli altri escono, resisti mentre gli altri mollano e alla fine vivrai quello che gli altri sognano soltanto. Tu hai seguito il tuo sogno, a volte anche contro il parere di molti”.

Infine le sorelle di Rossella Brescia hanno scritto: “oggi sei quella che sei e noi siamo molto orgogliose di te. Per gli altri sei la bella donna, la brava ballerina e la simpatica presentatrice, per noi che abbiamo il privilegio di conoscerti nella vita di tutti i giorni, come quando sei a casa in tuta e ciabatte, sei la splendida figlia, sorella, zia e cognata alla quale vogliamo un mondo di bene. E anche se non fai più la spiona con mamma e papà e noi abbiamo smesso di farti i dispetti, sei e sarai sempre la nostra piccola mascotte. Resta sempre così, le tue sorelle Donatella e Grazia”. La ballerina, visibilmente emozionata, ha detto: “sono la mia forza, ci sono loro che mi danno sempre coraggio e fanno parte oramai della mia vita, non posso fare un passo senza di loro. Sono le mie migliori amiche e non saprei come fare senza di loro. Mi danno forza per tutto, per tutti i progetti nuovi perchè uno ha un pò di paura. Ringrazio Dio, il mio papà e la mia mamma”.

