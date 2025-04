Donatella Finocchiaro, originaria di Catania, dove è nata nel 1970, è cresciuta in Sicilia e dopo il diploma ha cominciato a frequentare la facoltà di giurisprudenza proprio nella sua città. Durante gli studi ha cominciato ad appassionarsi al canto e alla danza, nonché alla recitazione, trasferendosi a Roma per studiare appunto teatro. Dopo la parentesi romana è tornata in Sicilia per terminare gli esami e laurearsi in giurisprudenza, ma proprio durante i mesi della preparazione della tesi ha cominciato a svolgere provini per la scuola di recitazione del Teatro Stabile di Catania, venendo ammessa.

Albano, chi è: da Cellino San Marco a Milano per realizzare un sogno/ "All'inizio feci la fame"

Donatella Finocchiaro la svolta con “Angela”

In quegli anni Donatella Finocchiaro si è divisa tra l’avvocatura e le lezioni di teatro. Nel 2001, il primo casting per un film, che Donatella ha passato con grande successo, diventando la protagonista di “Angela”, arrivando fino al Festival di Cannes. Negli anni seguenti, Donatella Finocchiaro si è divisa tra teatro, cinema e regia, con qualche avventura anche in televisione.

Manuela Arcuri, chi è l'attrice/ Il mistero su Gabriel Garko e il matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco

Proprio Donatella Finocchiaro di recente ha preso parte alla serie tv “I Leoni di Sicilia”, che racconta la storia della famiglia Florio: un grande onore per Donatella, che è siciliana di nascita come loro. “Sono figlia di un imprenditore, quindi la sento molto da vicino questa forza dell’imprenditoria meridionale, che fatica ancora oggi” ha spiegato Donatella Finocchiaro, spiegando il motivo per il quale si sentisse così vicina ai personaggi della fiction.

Donatella Finocchiaro: “Ogni film è una nuova avventura”

Ospite di “Dedicato”, trasmissione tv, Donatella Finocchiaro ha parlato del suo lavoro e di ciò che più le piace del mestiere che ha scelto, lasciando da parte l’avvocatura. “Ogni film e ogni personaggio è una nuova avventura, è un insieme di incontri, belli e fortunati che finora ho avuto” ha spiegato l’attrice catanese, che si è innamorata del teatro e del cinema, lasciando dunque il mestiere che pensava avrebbe fatto, quello dell’avvocato.

Nina, figlia ed ex compagni di Donatella Finocchiaro/ "Mi sono separata quando lei era più grande"