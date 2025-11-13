Grande Fratello, la nostalgia di Donatella scatena commenti ironici e critici sui social: cos'è successo.
Donatella Mercoledisanto è una delle concorrenti più seguite di questa edizione del Grande Fratello sia per via della sua simpatia che per la sua concretezza. Nata in Puglia, Donatella ha 46 anni ed è entrata nella casa con il sorriso. “Donata sulle carte, ma mi chiamano Donatella. Città, Bari (Vecchia). Nome d’arte, Wonder Woman“, aveva detto durante la presentazione, “Abilità, pulire e cucinare. Talento inutile ma di cui vado fiera, far ridere, che non è facile. Regalare un sorriso alle persone è importante: è come se dessi loro cento euro“.
Nelle ultime ore, però, il sorriso di Donatella si è trasformato in un pianto: la concorrente del Grande Fratello è scoppiata in lacrime, presa dalla nostalgia di casa. Le mancano i suoi due figli e il marito Andrea Mineccia. Del resto, come ha detto sin dall’inizio, Donatella è estremamente legata alla sua famiglia: “Lo sapevo che sarebbe stata dura per me senza di loro“, aveva raccontato, consapevole che per il marito sarebbe stato difficile restare senza di lei con tutto questo tempo.
Donatella Mercoledisanto, i commenti del web contro di lei: “Vai a casa”
Donatella Mercoledisanto si è confidata con gli altri concorrenti spiegando di aver nostalgia di casa e di questa estate, periodo in cui non era ancora entrata nella casa del Grande Fratello. Sul web è girato immediatamente il video della pugliese in lacrime, ma i social non hanno reagito con troppa compassione nei confronti di Donatella e sono spuntati commenti poco carini nei suoi confronti: “Nostalgia??? Assai,….apri la porta e vai a pulire casa tua!!!!“, “Nostalgia??? E vai a casa nessuno ti trattiene“, si legge.