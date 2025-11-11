Donatella Mercoledisanto ingiuriata da Francesco Rana, Simona Ventura esplode infuriata: "Inamissibile chiedi scusa!" Lei: "Io so chi sono"

Grande Fratello, Francesco insulta e offende Donatella: “Poco di buono”, web esplode

Nella puntata di ieri del Grande Fratello c’è stata una brutta pagine di televisione ai danni di Donatella Mercoledisanto. Andando con ordine, la 46enne pugliese è entrata in studio per avere un acceso confronto con Francesca Carrara ma durante lo scontro si è intromesso Francesco Rana con un insulto gravissimo ai suoi danni in dialetto salentino che in italiano si potrebbe tradurre come ‘ne hai fritti di polpi’ ma il significato è ben più grave.

Il popolo del web, infatti, è esploso dopo aver capito il senso di tale frase, in buona sostanza Francesco Rana ha insultato Donatella Mercoledisanto definendola una poco di buono, una persona che ha avuto molti partner in senso dispregiativo e volgare. Il web è esploso contro King Rana: “Che frase squallida” “Orribile” “Questa frase è squallida e te la potevi proprio risparmiare” “Menomale che uscito” “Maleducato, cafone e geloso di Donatella”. E successivamente, capendo bene cosa avesse detto il giovane, Simona Ventura è intervenuta per rimproverarlo e scusarsi con Donatella.

Simona Ventura asfalta Francesco Rana a Grande Fratello: “Chiedi scusa a Donatella!

Pochi minuti dopo Simona Ventura ha preso in mano la situazione chiedendo a Francesco Rana di scusarsi con la Mercoledisanto per le offese e le ingiurie: “Io adesso vorrei tornare in Casa e vorrei che ti scusassi con Donatella perché hai detto una cosa inammissibile in dialetto pugliese, una cosa brutta, inammissibile quindi tu chiedi scusa.” Ferma e diretta è stata la replica di Donetalla: “Non deve chiedere scusa a me lo deve chiedere a mio marito e ai mie figli, stop.”

E subito dopo La concorrente pugliese è esplosa contro Francesco e le sue insinuazioni: “Chi sono l’ho detto io la figlia di…oltre queste cose ti sei andato ad informare con altre persone a Bari. Io e questo che mi voglio scrollare nella vita, io sono Donatella, la moglie di Andrea Mineccia e mamma di Antonio e di Davide.” A questo punto è intervenuta di nuovo la Ventura: “Noi lo sappiamo e ti vogliamo un bene dell’anima quindi non te lo meriti…” Francesco ha provato a giustificarsi non riuscendoci: “Io chiedo scusa ma quella informazione non era intenso in quel senso là ma nel senso che tu offendi sempre. A questo punto Simona è esplosa: “Basta! Le colpe dei padri non cadono sui figli perché tu ti sei andato a informare a Bari ma a Bari possono essere solo orgogliosi di avere una come Donatella.”

