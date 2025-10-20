Donatella Mercoledisanto attaccata da Cristina Plevani al Grande Fratello 2025: "Più furba che bella" e l'accusa di strategia: "Mi puzza un po'"

Non scorre buon sangue tra Donatella Mercoledisanto e Francesco Rana al Grande Fratello 2025 ed anche nella puntata di questa sera la 46enne pugliese non ha perso l’occasione per inveire contro il giovane. Prima lo ha elogiato: “Può essere mio figlio, io ho cercato di capirlo e cerco di aiutarlo.” Successivamente, invece, Donatella Mercoledisanto è andata giù duro contro Francesco Rana

La donna ha sentenziato parlando con Simona Ventura: “Ma è proprio al vento…Io quindi con la senta pazienza ce l’ho messa tutto, lui ha detto che quando è caduto a 5 anni si è rotto il dente, secondo me invece si è rotto qualcosa. Non è vero che l’ho tratto male, gli do un piatto di pasta più grande e lui lo va dicendo a tutti. Lo voglio portare un poco a Bari vecchia con i miei figli così lo svegliano un po’.”



Cristina Plevani attacca Donatella Mercoledìsanto al Grande Fratello 2025: “Mi puzzi di strategia”

Simpatica, con la battuta sempre pronta e dedita alle pulizie ed alla cucina, Donatella del Grande Fratello 2025 ha già conquistato la simpatia degli altri concorrenti. Tuttavia per Sonia Bruganelli, opinionista di puntata, dovrebbe concentrarsi più sul gioco e sugli ‘inciuci’ che non sulle pulizie e la cucina. Ad andare giù dura contro Donatella Mercoledisanto al Grande Fratello 2025 è Cristina Plevani, invece, che si è scagliata contro di lei: “A me ha colpito che tu dopo la nomination e quello che ti ho detto la volta scorsa hai fatto pace con Francesco e la cosa mi puzza, non è che hai fatto pace con Francesco perché ti ho stuzzicato?…Sei più furba che bella io ti vorrei vedere fare la concorrente.”