Donatella Mercoledisanto è una delle concorrenti più discusse della nuova edizione del Grande Fratello 2025. La donna è legata al marito Andrea

Donatella Mercoledisanto partecipa al Grande Fratello 2025 e la concorrente ha subito brillato facendo riconoscere per i suoi modi di fare all’interno della casa. Nel corso della trasmissione che vede la conduzione di Simona Ventura la 46enne casalinga ha raccontato la sua storia familiare e specialmente il legame con il resto della sua famiglia.

Donatella è entrata nella casa e si è parlato molto riguardo alla sua famiglia, in particolare della storia di suo padre che era un pentito di mafia. Va precisato come ha fatto la donna più volte che Donatella è assolutamente lontana a questo mondo ed allo stesso tempo ha raccontato del suo legame con suo marito Andrea e con i suoi due figli.

La donna ha evidenziato tutta la sua simpatia, lei è una casalinga dedita e molto legata alla sua famiglia, è sposata con Andrea Mineccia e la donna ha definito suo marito Andrea come il pilastro della sua vita, i due stanno insieme da oltre 30 anni ed hanno sempre fatto tutto insieme, svelando cosi che in parte questo è uno dei distacchi emotivi più importanti tra i due.

Donatella Mercoledisanto e il forte legame con suo marito

Nel corso della presentazione Donatella Mercoledisanto ha parlato della sua famiglia piuttosto originale ed ha raccontato: “Sono Wonder Woman, sto sempre a pulire e non mi fermo mai” ha scherzato e parlando di Andrea ha invece raccontato che lui invece veste i panni di Spiderman ed in un paio di occasioni lo ha fatto per davvero.

Donatella ha due figli, ha avuto Antonio quando aveva solo 16 anni e poi Davide e la donna ha raccontato in fase di preparazione: “Nella vita non mi sono mai fatta pecora, altrimenti il lupo mi avrebbe mangiata. E nel Grande Fratello, con il bagaglio che ho io”, ha chiarito cosi la donna.

Sebbene ci sono già diverse fanpage riguardo la donna Donatella Mercoledisanto non ha account social ed è una donna ha fatto sorridere tutti i fan della casa, con la sua mania della pulizia ed è sicuramente destinata a essere tra le concorrenti più discusse e apprezzate nel programma.