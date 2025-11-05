Donatella Mercoledisanto torna a parlare della sua difficile infanzia e del rapporto con suo padre al Grande Fratello: "Tante ferite"

Momento di sconforto per Donatella Mercoledisanto nella Casa del Grande Fratello 2025. Nelle ultime ore, la gieffina si è raccontata a Giulia Saponariu, tornando a parlare di un aspetto molto complicato della sua vita: la sua infanzia. Donatella ha infatti un passato difficile, legato soprattutto alla figura di un padre non sempre presente e legato alla malavita.

“In quel periodo stavo male”, ha spiegato, tra le lacrime, la pugliese, parlando proprio della sua infanzia e del rapporto con suo padre. “Mi sono spenta in quel periodo, non aveva voglia di fare niente. – e ancora – Ho visto cose brutte che una bambina non doveva vedere”. “La droga cambia le persone, cambia la vita di chi sta intorno, lascia ferite brutte”, ha poi aggiunto. In quegli anni, Donatella ha sentito molto vicini gli zii, che oggi ricorda con grande affetto e col cuore pieno di gratitudine: “Se mi giro e vedo la mia infanzia, vedo i miei zii”, ha infatti raccontato a Giulia.

Grande Fratello, Donatella Mercoledisanto racconta i dettagli della sua infanzia difficile e ringrazia sua suocera

Ma un ruolo importante nella sua vita, negli anni successivi, l’ha avuta anche sua suocera. La mamma di suo marito Andrea si è infatti presa cura di lei, che si è sposata molto giovane proprio per allontanarsi dalla sua famiglia d’origine. “Lei non andava nemmeno a riposare per fare tutto questo. Come faccio a dimenticare tutto questo?”, ha aggiunto Donatella, parlando della suocera tra le lacrime. Ciò che, ad oggi, più la fa soffrire è proprio il mancato rapporto col padre, il fatto che lui sia stati prevalentemente assente nella sua vita: “Sono pochi gli anni in cui siamo stati insieme”, ha spiegato, rivelando che quegli stessi anni sono per lei, oggi, pieni di bei ricordi e di amore.