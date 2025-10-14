Donatella Mercoledisanto riceve una lettera del marito Andrea al Grande Fratello 2025 e piange: interviene Ascanio Pacelli

Momento emozionante al Grande Fratello 2025 per Donatella Mercoledisanto nel corso della terza puntata in diretta. Con la scusa di ottenere la sua ‘agognata’ pezza gialla per pulire in casa, la concorrente è stata spedita in tugurio, dove hanno fatto la loro apparizione una sfilza di pezze per la pulizia e, tra queste, ecco apparirne una speciale con una lettera per Donatella.

Pace Israele Palestina irrompe al Grande Fratello, Ventura commossa ma Rasha: "Rabbia per i bimbi morti"

A spedirla è stato suo marito Andrea, con parole che sono servite in parte a tranquillizzare le preoccupazioni della gieffina. “Donatella, stai tranquilla, noi tutto a posto. – ha scritto Andrea – A pulire viene Angela, tua sorella, invece Orsola, del terzo piano, ci porta da mangiare. Alla lavatrice e a stirare ci pensa tua madre. I ragazzi si stanno comportando bene. Qui parlano tutti di te, di Donatella del Grande Fratello. Sono orgoglioso di te, vai avanti che te lo meriti. Ti amo tanto”.

Domenico D'Alterio demolito in diretta dalla fidanzata Valentina: "Fuori sono la cornuta"/ Sfuriata al GF!

Donatella Mercoledisanto in lacrime per la lettera del marito Andrea al Grande Fratello: interviene Ascanio Pacelli

Parole semplici che sono però bastate a Donatella Mercoledisanto per crollare in lacrime e ammettere di essere stata malissimo. Nonostante la permanenza nella Casa duri da sole due settimane, per lei la mancanza del marito e dei figli è già fortissima, tanto da dire in diretta: “Io prometto di rimanere qui fino a quando riesco, però se poi mi viene… lo sapete!”, facendo intendere che, in caso di crollo, potrebbe anche decidere di abbandonare il Grande Fratello. Annuncio di fronte al quale è intervenuto dallo studio Ascanio Pacelli, chiedendo invece alla concorrente di seguire le regole e non lasciare il programma.