Donatella Milani e la chiacchierata relazione con Pupo negli anni ’70

Il mondo della musica italiana è ricco di cantautori e cantautrici di grande successo, firme di storici brani diventati colonna sonora della vita delle persone. All’inizio degli anni ’80, in particolare, Pupo stava vivendo la sua personale ascesa artistica nel panorama discografico nazionale, facendosi strada con la sua voce e i suoi primi importanti successi. Uno di questi è certamente Su di noi, per lui scritta nel 1980 da Paolo Barabani e da Donatella Milani, quest’ultima non solo collega ma anche in passato sentimentalmente legata al cantante.

Chi è Donatella Milani, carriera della cantautrice tra musica e tv/ Il successo di "Su di noi" con Pupo

Donatella Milani è stata infatti l’ex fidanzata di Pupo e la coppia visse una relazione negli anni ’70; lui era in ascesa nella sua carriera, lei era stata selezionata come sua corista da giovanissima, a 17 anni. I due intrecciarono una relazione d’amore extraconiugale (all’epoca, infatti, Pupo era già sposato con la moglie Anna) e Su di noi è un brano dedicato proprio a quella storia d’amore che, alla fine, si interruppe dopo pochi anni, quando il cantante tentò con tutte le sue forze di recuperare il matrimonio con la moglie, alla fine riuscendoci.

Donatella Milani ha un compagno?/ Vita privata top secret: dalla storica relazione con Pupo all'amore oggi

Donatella Milani ha un compagno? Vita privata riservatissima per la cantautrice

Su di noi narra dunque di una storia d’amore, quella tra Pupo e Donatella Milani. Ma, focalizzandoci proprio sulla vita privata della cantautrice, che cosa sappiamo a tal riguardo? Dopo quella breve ma intensa relazione con il collega, ha avuto un compagno, un marito o dei figli? Ebbene, a tal riguardo non sono disponibili sufficienti informazioni; lei stessa, a dispetto della storica e chiacchieratissima relazione con Pupo, ha sempre mantenuto un profilo basso per quanto riguarda la sua sfera intima e sentimentale. In varie occasioni pubbliche, infatti, ha mantenuto riservato questo aspetto preferendo invece focalizzarsi sulla sua carriera e sul suo percorso professionale.