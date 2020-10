Donatella Milani è malata?/ Barbara d’Urso: “Non sta bene e…” (Domenica Live)

DONATELLA MILANI A DOMENICA LIVE PER RIVELARE QUALCOSA CHE NON HA MAI DETTO

Donatella Milani ha scritto a Barbara d’Urso, vuole dire qualcosa che non ha mai detto e per farlo ha scelto proprio lo studio di Domenica Live. Di cosa si tratta? AL momento non ci sono molti dettagli a riguardo e sui social la cantante non fa altro che ripetere ai fan che sarà a Domenica Live per dire qualcosa che non ha mai detto. Nell’annunciare la presenza della Milani nel suo programma, però, la conduttrice si è lasciata andare ad un laconico ‘è malata, sta male, poi vi racconteremo’. In effetti ultimamente era sparita dai social e solo in questi giorni è tornata ad essere molto attiva annunciando anche di aver fatto il tampone per essere da Barbara d’Urso, ma quale sarà la motivazione della sua presenza?

DALLA MUSICA A TALE E QUALE SHOW, DONATELLA MILANI E’ MALATA?

Donatella Milani, classe 1963, ha iniziato la sua carriera da cantautrice negli anni ’80 sbarcando anche in tv tra Canale5 e Rai ma all’inizio del 2000 è un po’ scomparsa dopo la sua apparizione alla gara canora La notte vola. A riportarla in tv due anni fa ci ha pensato Carlo Conti con Tale e Quale Show e proprio il talent vip di Rai1 l’ha riportata in pista soprattutto in casa Rai. Da lì in poi cosa è successo? Come avrà vissuto questo lockdown Donatella Milani? E’ legato a questo la sua rivelazione di oggi pomeriggio? Tra qualche ora scopriremo non solo la sua rivelazione ma anche quale è la malattia annunciata dalla d’Urso durante la sua presentazione.



