Donatella Milani e la relazione con Pupo: Su di noi il racconto del loro amore

Il periodo a cavallo tra gli anni ’70 e ’80 si rivelò importante per Donatella Milani e per la sua carriera da cantautrice. Nel 1980, infatti, nacque un gioiello della canzone italiana come Su di noi di Pupo, scritto proprio assieme al cantante toscano e con anche la firma di Paolo Barabani. La storia legata a questo brano immortale è ormai ben nota e conserva al suo interno un risvolto sentimentale che all’epoca fece parecchio parlare; il brano, infatti, era ispirato ad una relazione sentimentale tra Donatella Milani e Pupo sbocciata sul finire degli anni ’70.

Lei all’epoca aveva 17 anni ed era diventata sua corista, lui invece era già sposato da diversi anni con la moglie Anna. Fu una relazione extraconiugale, un tradimento da parte del cantautore che compromise il matrimonio con la sua donna; la coppia visse infatti una profonda crisi, con la moglie che non gli perdonò il tradimento, sino alla separazione legale. Pupo tuttavia chiuse con Donatella Milani e tentò con tutte le sue forze di recuperare il matrimonio, ritornando infine al fianco della moglie.

Donatella Milani, dall’ex Pupo a oggi: la cantautrice ha un compagno?

Donatella Milani ricorda bene quegli anni, non solo per il ruolo di corista di Pupo che le permise di iniziare a farsi conoscere al grande pubblico, ma anche per la storia d’amore con il cantautore. In un’intervista a La volta buona ai microfoni di Caterina Balivo lo scorso novembre, la cantautrice aveva raccontato: “È stata una storia anche importante, però per lui e non tanto per me. Lui era davvero innamorato di me, ai tempi era sposato. Addirittura chiese il divorzio a sua moglie e portò i fogli davanti a mia mamma dicendo: ‘Amo Donatella e mi sono separato per lei’”.

Alla fine però la loro relazione prese una piega diversa e Pupo ritornò al fianco della moglie Anna. Cosa sappiamo invece della vita privata di Donatella Milani oggi? C’è un compagno al suo fianco? Ebbene, al momento tutto sembra tacere: non sappiamo infatti se al momento sia fidanzata, sposata o se abbia o meno dei figli.