Donatella Milani in ospedale, brutto incidente d’auto/ Come sta? “Dovrò rimanere qui un mese”

Donatella Milani in ospedale a causa di un incidente stradale

Ore di preoccupazione per Donatella Milani. La celebre cantante è finita in ospedale in seguito ad un brutto incidente che, per fortuna, non ha avuto conseguenze drammatiche. La Milani è infatti cosciente ed è stata lei stessa a comunicare di essere finita in ospedale dove dovrà rimanere immobile per circa un mese. Attraverso un post pubblicato su Instagram, la cantautrice ha chiesto il conforto dei fan, mostrandosi da un letto d’ospedale.

“Fino all’ultimo ero molto indecisa se mettere o no questa foto. – ha esordito Donatella Milani nel post pubblicato su Instagram – Ma poi ho pensato che un salutino fatto da voi amici, mi avrebbe un po’ confortato. Ho avuto un incidente con l’auto, mi ha attraversato un cane. Dovrò restare così almeno un mese, ma per fortuna sono qui a raccontare!” ha aggiunto.

Brutto incidente per Donatella Milani: il sostegno dei fan

Donatella Milani è in ospedale in seguito ad un incidente causato da un cane che le ha attraversato la strada. Su Instagram la cantautrice ha postato uno scatto che la vede con volto gonfio e tumefatto, reduce evidentemente da una brutta botta presa a causa dell’incidente. Tanti i messaggi dei suoi fan e sostenitori sotto il post in questione; c’è infatti che le scrive: “Cavoli mi dispiace tanto ma l’importante è che ti rimetti in sesto”, chi si dice addolorato per l’accaduto “Mi dispiace tantissimo Donatella! Ti auguro una buona e veloce guarigione cara”, e chi addirittura si dice pronto ad ospitarla “Spero tu ti riprenda presto, e se hai bisogno di fisioterapia e buon cibo….io sono in Romagna”.

