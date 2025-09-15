Donatella Milani - ospite oggi a La Volta Buona - ha svelato alcuni retroscena sul rapporto con Pupo.

Il talk di Caterina Balivo non si smentisce mai quando si tratta di tramutarsi in terreno propizio per racconti inediti, confessioni toccanti e momenti dalle emozioni forti. Oggi è stata la volta di Donatella Milani che, a La Volta Buona, ha rivelato alcuni retroscena – tra passato e attualità – sul rapporto con Pupo. I due da giovanissimi hanno avuto un’intensa storia d’amore che, purtroppo, non ebbe un seguito. I ricordi però non si cancellano, tanto quelli poco piacevoli quanto quelli felici.

Proprio qualche giorno fa Donatella Milani aveva rivelato di essere stata invitata al maxi-compleanno di Pupo per i suoi 70 anni. “Eravamo tantissimi, c’erano 3000 persone!”, ha assicurato la cantante che ha deciso di rispondere presente all’invito del suo ex compagno. Proprio in quella serata speciale, per lei, è accaduto qualcosa di inaspettato: “Mentre cantavamo sul palco, mi guardava in un modo…”. Quasi non voleva dirlo Donatella Milani, dicendosi imbarazzata: “…Mi sono arrivate delle emozioni che con lui non avevo mai provato, sensazioni che hanno evocato i ricordi positivi”.

Donatella Milani a La Volta Buona: “Ecco come Pupo mi spronava durante il calvario della depressione…”

Non solo ricordi positivi però, riavvolgendo il nastro dei trascorsi tra Donatella Milani e Pupo. La cantante – ospite a La Volta Buona – ha infatti rivelato: “In passato non sono mancate delle tensioni”. E tra i ricordi più chiari e nitidi c’è il periodo tortuoso della depressione, una battaglia vissuta proprio quando ancora era in vigore il rapporto con il collega ed ex compagno. “Io gli chiedevo aiuto ma lui mi spronava a farcela da sola, mi diceva proprio così…”.