Donatella Milani rifiutata dal padre/ “Non ho figli, 57 anni fa c’era l’amore libero”

Donatella Milani a Live – Non è la D’Urso ricerca il padre. Prima la cantante di Ora o mai più ha fatto un accorato appello a Domenica Live dove ha raccontato: “mi ha abbandonata. Era burbero come me. Ho sentito qualcosa, penso sia lui”. Più volte la cantante ha provato a cercarlo invano, visto che ogni volta l’uomo si è tirato indietro anche quando ha provato a chiamarlo a casa. In quell’occasione a risponderle al telefono è stata la nuova compagna che le ha detto: “Sono errori di gioventù, non so nemmeno chi dirgli che è al telefono”. Anche quel tentativo è andato male, Donatella ha sperato in una telefonata che non è mai arrivata. Per questo motivo la Milani ha pensato bene di lanciare un ultimo appello proprio tramite la televisione nel salotto di Domenica Live. L’assenza e l’abbandono del padre ha segnato la vita della cantante: “sono andata in terapia, sto veramente male perché continuo a chiedere di essere accettata dagli altri. A me basterebbe vederti, dimmi semplicemente ho sbagliato e non ti ho voluto riconoscere perché avevo una famiglia. Che non volevi rompere un equilibrio. Basta che tu mi dica ok, sei mia. Questo mi aiuterebbe”.

Donatella Milani, la cantante rifiutata dal padre

L’appello di Donatella Milani al padre a Domenica Live non ha sortito l’effetto sperato. Un inviato di Live – Non è la D’Urso si è recato alla ricerca del padre della cantante che però ha negato di avere figli. “Io non ho figli. Io dovrei ricordami di 57 anni fa, di quei tempi si usava l’amore libero. non me l’hai mai detto nessuno, Ora dopo 57 anni?” – dice il signore il cui volto è stato oscurato per privacy. La reazione della Milani è di grandissima delusione: “lo immaginavo. Ho sempre detto se lui veramente voleva, avvicinarsi a me, sapeva come venire a me. Non poteva nemmeno avere la scusa come tanti hanno di dire ‘non sapevo chi sei, dove eri'”. Barbara D’Urso allora le chiede “ti rassegni adesso?” con la Milani che replica: “una reazione così forte non me l’aspettavo. L’ho cercato poche volte”. Tutti in studio rassicurano la cantante di lasciarlo perdere. “Sono contenta di essere venuta, almeno anche lui sa. Qualcosa nella sua vita la passi anche lui” dice la cantante con Barbara D’Urso che sul finale la invita a chiudere definitivamente questa porta.



