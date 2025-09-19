Donatella, moglie del compianto Mario Tessuto, è stata oggi ospite di Caterina Balivo nel salotto de La Volta Buona.

E’ passato quasi un anno da quel triste giorno, era il 5 dicembre del 2024 quando Mario Tessuto, icona della musica italiana, è passato a miglior vita. Ha lasciato una voragine non solo nel contesto artistico ma soprattutto nel cuore dei suoi affetti; di suo figlio Giancarlo, di sua moglie Donatella. Lei, al suo fianco da 54 anni, è stata oggi ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona per raccontare la loro splendida storia d’amore e soprattutto gli ultimi anni di vita.

“E’ stato difficile spiegare a nostro figlio Giancarlo che il papà non c’era più… Lui ama la luna, così gli ho detto che Mario è andato a fare un concerto lì”, oltremodo toccante il racconto di Donatella – moglie di Mario Tessuto – a proposito di come ha cercato di lenire il dolore del proprio figlio a proposito della morte del papà. Di recente ricorreva proprio il loro anniversario ma nessuno in famiglia ha voluto vivere quel momento con tristezza e dolore, in stile americano hanno deciso di ‘festeggiare’ come il compianto cantautore avrebbe voluto. “Siamo andati a cena, noi siamo una famiglia un po’ strana; mia figlia non ama la tristezza”.

Donatella, la moglie di Mario Tessuto a La Volta Buona: “La neuropatia lo faceva impazzire…”

Proseguendo nel suo racconto a La Volta Buona, la moglie di Mario Tessuto ha raccontato gli ultimi momenti di vita; quella scenetta di gelosia la notte prima del malore improvviso è evidentemente una ferita ancora aperta. “Aveva cercato di farmi ingelosire, c’era in tv Silvia Toffanin ed a suo modo le ha fatto dei complimenti, poi però ha subito aggiunto: ‘Tu però sarai sempre la migliore’…”.

Dopo quella dichiarazione d’amore, quel simpatico siparietto di coppia, Donatella non pensava che il giorno seguente non avrebbe più potuto abbracciare suo marito Mario Tessuto. “Ogni mattina mi accendeva una candela profumata al risveglio, lo fece anche quel giorno; lo trovai con l’accendino ancora in ma no…”. La moglie di Mario Tessuto ha anche voluto chiarire il discorso sulla malattia: “Nessuno si aspettava quell’arresto cardiaco, non è vero ciò che hanno detto: non era gravemente malato. Aveva una neuropatia che lo faceva impazzire, ma gli bastava un abbraccio al mattino…”.

