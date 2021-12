Donatella Moretti, chi è?/ Dal Cantagiro del 1962 al disco con Ennio Morricone

Donatella Moretti: il debutto nel 1962

La cantante Donatella Moretti, classe 1942, ha esordito quasi per caso al Cantagiro del 1962, vincendo nel girone degli esordienti e ottenendo inoltre il terzo posto nella classifica generale: “Andavo al liceo, ma ho sempre avuto enorme amore per il canto. Mia mamma mi portò a fare i provini alla RCA, in seguito mandammo la registrazione al Cantagiro… L’autore di Novia, Prieto, sentì il mio provino e la RCA mi mise sotto contratto. Fu lui che mi scrisse la canzone L’Abbraccio, con cui partecipai al Cantagiro. Fu il mio primo successo”, ha ricordato la Moretti a Il Giornale Off. La giovanissima Donatella fu messa sotto contratto dalla RCA e nel 1963 uscì il suo primo album “Diario di una sedicenne”, arrangiato da Ennio Morricone, che contiene il suo brano di maggior successo “Quando vedrete il mio caro amore”. La Moretti partecipò altre 4 volte al Cantagiro e nel 1967 debuttò al Festival di Sanremo con il brano “Una ragazza”.

La carriera di Donatella Moretti

Nel 1971 uscì il disco “Storia di storie”, con le firme di Fabrizio De André, Lucio Battisti, Mogol, Gino Paoli, Umberto Bindi, Giorgio Gaber, Sergio Endrigo, Bruno Lauzi, Sergio Bardotti. Successivamente Donatella Moretti ha collaborato anche con Franco Califano, Franco Battiato, Fred Bongusto, Cristiano Malgioglio, Memo Remigi e Tony Cucchiara. Negli ’80 inizia la sua carriere di conduttrice di programmi Radio Rai, come “Mille e una canzone” e “Carta bianca”. Lo scorso anno ha pubblicato un nuovo album dal titolo “2020“: 12 grandi successi e l’inedito “Terra persa”. “Terra Persa è una canzone molto importante perché canto di tutti noi, di questa nostra Terra che stiamo violentando, insultando, lasciando al degrado. Ma che ha tanta bellezza da regalarci ancora. Dobbiamo solo riportarla alla luce”, ha spiegato l’artista a Il Giornale Off.

