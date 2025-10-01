Donatella, al Grande Fratello, parla del marito e non trattiene le lacrime ricordando come è nata la loro storia.

Donatella Mercoledisanto è entrata nella casa del Grande Fratello parlando immediatamente del marito Andrea in cui ha trovato il vero amore. Non tutti, nella vita, riescono a trovare l’amore con la a maiuscola e Donatella è tra le poche che è riuscita a trovarlo. Nel marito Andrea, Donatella ha trovato un’ancora di salvezza come ha confessato lei stessa durante una chiacchierata in giardino con le altre donne della casa. I due stanno insieme da 31 anni e hanno sempre affrontato tutto spalleggiandosi e supportandosi.

“In 31 anni, non ho mai visto piangere mio marito Andrea. La prima volta che ha pianto davanti a me è stato quando Simona mi ha comunicato che ero una concorrente del Grande Fratello”, confessa la gieffina a Francesca e Benedetta.

Donatella Mercoledisanto e l’amore con il marito Andrea: le parole al Grande Fratello

Donatella e Francesca, in giardino, parlano di quanto sia importante, per una mamma, essere felice per poter trasmettere tale stato d’animo a tutta la famiglia. “Le lacrime di mio marito erano di gioia. Mi ha detto te lo meriti e…”, dice colei che è considerata la sosia di Sarah Altobello non trattenendo le lacrime.

“Non mi aspettavo che mi dicesse quelle parole. Per sdrammatizzare ho detto a mio figlio Davide che neanche quando sono nati loro si è messo a piangere. Sapevo che sarebbe stato duro per me stare qui senza di loro e vi auguro di trovare un amore come quello che ho io per mio marito”, dice piangendo Donatella mentre Francesca versa tra le lacrime e ammette di sentire che, per lei, il tempo dell’amore è finito.