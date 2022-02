Donatella Raffai, come è morta/ Storica conduttrice di Chi l’ha visto malata da tempo

E’ morta nelle scorse ore Donatella Raffai, storica conduttrice della trasmissione di Rai3 “Chi l’ha visto?“, nonché di “Telefono Giallo” con Corrado Augias. Dopo una lunga malattia, all’età di 78 anni, la nota presentatrice è deceduta, così come fatto sapere dal marito Sergio Maestranzi, ex regista Rai, anche se non sono state rese note le cause di morte. Si sa che la presentatrice aveva avuto un tumore benigno a inizi anni 2000, ma per il resto non è ben chiaro di quale patologia la stessa soffrisse. Un destino beffardo quello di Donatella a Sergio visto che i due, dopo un fidanzamento e una convivenza che era durata più di 30 anni, si erano sposati solamente un anno fa, forse capendo che la fine sarebbe giunta di lì a breve.

I funerali, ha fatto sapere lo stesso compagno di Dontella Raffai, si svolgeranno nella giornata di domani, alle ore 12:30, in quel di Roma, presso la chiesa parrocchiale di via Flaminia vecchia al civico numero 732, e “la bara sarà esposta al pubblico in chiesa per mezz’ora prima della funzione. Il nostro è stato un grande e meraviglioso amore – ha aggiunto il marito – Donatella una donna generosa, riservata, che aveva deciso a un certo punto di allontanarsi dalla tv e di dedicarsi alla vita privata, sono state dette date cose, ma è tutto molto semplice”. Donatella Raffai era nata nelle Marche, precisamente a Fabriano, in provincia di Ancona, ma ha vissuto la maggior parte della sua vita a Roma, per questioni lavorative.

DONATELLA RAFFAI: IL MATRIMONIO CON BOGIANKINO E LA FAKE NEWS SUL SUO DECESSO

Inoltre, la presentatrice assieme al marito era solita fare le vacanze una volta all’anno nella loro casa in Costa Azzurra, a sud della Francia. Donatella Raffai non lavorava più in televisione da quasi vent’anni, visto che a inizio anni 2000, per sua scelta, aveva deciso di abbandonare il piccolo schermo per dedicarsi ad altro. Prima di sposarsi con Maestranzi, era convolata a nozze con Fabrizio Bogiankino, detto il “re dei nightclub”, quindi aveva divorziato per poi unirsi con il suo attuale marito.

Durante la sua prolungata assenza televisiva, si era diffusa la fake news circa una sua morte prematura a causa di un tumore, ma la notizia si era rivelata appunto falsa. E’ purtroppo toccata quella sorte ad un’altra storica conduttrice di Chi l’ha Visto? Marcella De Palma, giornalista morta di cancro l’8 marzo 2000, proprio mentre la Raffai lasciava la tv. Donatella era mamma di due figli gemelli adulti, e nonna di alcuni splendidi nipoti.



