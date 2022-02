Donatella Raffai, perché ha lasciato Chi l’ha visto?/ “Il palinsesto è una prigionia”

Donatella Raffai, prima conduttrice di Chi l’ha visto?

Donatella Raffai, scomparsa oggi 10 febbraio 2022 a 78 anni, è stata la prima conduttrice di “Chi l’ha visto?”, trasmissione di maggior successo di Rai 3. La prima puntata andò in onda il 30 aprile 1989 con la conduzione della Raffai e Paolo Guzzanti, padre di Corrado e Sabina, al suo fianco solo nella prima edizione. La giornalista ha condotto anche le edizioni 1989-1990 e 1990-1991 con l’avvocato Luigi Di Majo, al posto di Guzzanti. Il programma ebbe un grande successo e così anche Donatella Raffai, ma non mancarono i detrattori. La giornalista si guadagnò una definizione cattivissima, attribuita ad Antonio Ricci: “Gronda umanità da tutti gli artigli”. Nonostante gli ottimi risultati, Donatella Raffai decise di lasciare “Chi l’ha visto?”, al suo posto arrivò Alessandra Graziottin ma gli ascolti calarono. Beniamino Placido su Repubblica, recensendo il programma, rimpiangeva la Raffai e quel mix di “umanità e generosità. Società civile e lotta alle ingiustizie. Zanne e artigli”.

Omicidio Carmine D'Errico: figlio Lorenzo resta in carcere/ Scena muta davanti al gip

Donatella Raffai: l’addio a Chi l’ha visto? e alla Rai

Donatella Raffai cedette all’insistenza del direttore di Rai 3 Angelo Guglielmi e tornò a condurre “Chi l’ha visto?”, per altre due stagioni, dal 1992 al 1994. “Io, come Michele Santoro, soffro per l’incasellamento imposto dall’azienda. Uno cerca di fare cose nuove, tenta la via della sperimentazione, ma trova sempre ostacoli. Il sistema-Rai ti obbliga a occupare una certa casella, il palinsesto diventa una prigionia”, si lamentava sui giornali, come riporta IoDonna. La giornalista risollevò le sorti del programma, ma nella primavera del 1994, prima della fine della stagione, mollò il programma e pure la rete. Iniziò per lei il lento e inesorabile allentamento definitivo dalla tv. Oggi anche il programma di Rai 3 ricorda la sua prima presentatrice: “Ci ha lasciato Donatella Raffai, volto indimenticabile e motore del programma nelle sue prime storiche edizioni. Al marito e ai figli il profondo cordoglio di Federica Sciarelli e della redazione di Chi l’ha visto?”, è il ricordo apparso sulla pagine Twitter, con il video della prima puntata condotto proprio dalla Raffai e Paolo Guzzanti.

Scomparsa Giovina Gioia Mariano: si indaga per omicidio/ Scientifica nella villetta

Ci ha lasciato Donatella Raffai, volto indimenticabile e motore del programma nelle sue prime storiche edizioni. Al marito e ai figli il profondo cordoglio di Federica Sciarelli e della redazione di “Chi l’ha visto?”.#Rai #Rai3 #chilhavisto pic.twitter.com/kcYXzhTQsG — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) February 10, 2022

LEGGI ANCHE:

Chi l’ha visto?, anticipazioni 9 febbraio/ Casi Giovina Mariano, delitto D'Errico e…

© RIPRODUZIONE RISERVATA