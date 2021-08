Donatella, Rete 4/ Torna con un suo lavoro giovanile Mario Monicelli

Donatella sarà trasmesso messo da Rete 4 nel pomeriggio di giovedì 26 agosto 2021 manda in onda alle 16.50. La regia è firmata da Mario Monicelli che ha diretto tra l’altro film famosi come – Parenti serpenti, I picari, Il male oscuro, Speriamo che sia femmina, Amici Miei I e II, Il marchese del Grillo – e tanti altri. La pellicola è del 1956, è una commedia italiana, distribuita da Indipendenti Regionali – General Video.

Nel cast troviamo Liliana Bonfatti, in 5 anni di carriera ha interpretato 10 film tra cui – Le ragazze di Piazza di Spagna, La moglie è uguale per tutti -. Il protagonista maschile è Walter Chiari, in 48 anni di carriera ha girato 106 film e vinto 1 Nastro d’Argento Premio Speciale per – Vanità -. Tra i suoi importanti film ricordiamo – Bellissima – con la magistrale Anna Magnani e ancora – Amore all’italiana, Gli imbroglioni e Gli Onorevoli – con Peppino e Totò. la protagonista femminile è Elsa Martinelli che interpreta Donatella e che per questo film ha vinto al Festival di Berlino l’Orso d’Argento.

Donatella, la trama del film

Donatella è una ragazza semplice ed educata, è la figlia d iun rilegatore di libri, un giorno per caso durante una passeggiata trova la borsetta di una signora americana benestante, senza alcun ripensamento decide di recarsi nella sua abitazione per restituirgliela. Con la sua faccia pulita e un’ingenuità innata, Donatella riesce ad conquistare la fiducia della donna che le offre l’opportunità di lavorare al suo servizio, controllando la sua villa durante la sua assenza. É un lavoro ben retribuito e nemmeno impegnativo, Donatella accetta soddisfatta. Nello svolgere le mansioni all’interno della villa, Donatella fa la conoscenza di Maurizio, un amico della ricca signora, i due giovani hanno modo di frequentarsi e tra loro nasce subito un’amicizia confidenziale. Maurizio crede che Donatella sia la figlia di un’aristocratica amica della signora assente, quando scopre la sua condizione sociale, non crede alla sua buona fede ma nasce in lui il sospetto che la ragazza si dia da fare per conquistare il cuore di un marito ricco. Maurizio per metterla alla prova le chiede di sposarlo, la ragazza le racconta la verità e decide d ilasciare la villa, rifiutare la proposta di lavoro e tornare a casa sua. Donatella in realtà già è fidanzata con Guido che lavora in un distributore di benzina. L’uomo interpreta male i rapporti che la sua fidanzata ha con Maurizio mettendo a rischio il suo rapporto con al ragazza. A questo punto il padre di Donatella cerca di convincere Maurizio a mettere in chiaro la situazione per non compromettere il rapporto tra Guido e sua figlia, ma Maurizio ha intenzioni serie, ed è davvero innamorato della ragazza. Guido non si oppone al loro amore e si mette da parte, lasciando Donatella libera di vivere con il suo Maurizio.

