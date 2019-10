Donatella Rettore/ Appello della Milani: “Facciamo pace con un duetto!” (Vieni da me)

Sulla lavatrice di Vieni da Me oggi 18 ottobre c’è Donatella Rettore. Caterina Balivo le mostra una maglietta con scritto “Arrangiati”, parola che ricorda ai telespettatori di “Ora o mai più” del suo scontro con la concorrente Donatella Milani. La Rettore torna dunque sull’argomento e ammette: “Secondo me lei era in un momento confusionale pesante. – ammette – Io non sapevo cosa fare per aiutarla. La saluto, ha fatto anche un bel inedito… smetto che abbia smesso di fumare. Lei fumava tanto e aveva una bronchite cronica”. La Balivo svela che la Milani ha fatto un video proprio per salutarla. “Sono contenta – esordisce nel video Donatella – perché ancora una volta chiedo scusa a Donatella per l’eccesso di parole dette che davvero non si dovrebbe, solo che in certi momenti.. in quella trasmissione c’è stato molto stress e un giorno mi è venuto un momento di sfogo perché non riuscivo a cantare le tue canzoni.”

Donatella Rettore e il marito Claudio: “L’uomo migliore che abbia incontrato”

Donatella Milani ha per la Rettore anche una proposta: “Ancora scusa, non lo dovevo assolutamente dire, ti giuro non lo penso nemmeno, perciò vediamoci, mangiamo e brindiamo e anzi, mi è venuto in mente che potrei scrivere una canzone per noi due, per far vedere chi siamo, due professioniste e amiche.. spero!” Un video, dunque, che sancisce la pace tre le due Donatella. Ma a Vieni da me si parla poi d’amore e di tradimento. La Rettore ci ragiona su ma ammette che Claudio Rego, suo marito, è l’uomo migliore che abbia mai incontrato nella sua vita. “Io sono contenta di essermi sposata, 14 anni fa, e lo risposerei perché non troverei mai un uomo migliore di Claudio. Con lui mi sono sentita una famiglia.”

