Donatella Rettore e il battibecco con la madre di Giorgia: "Non ha bisogno di questi avvocati, ha 54 anni"

Donatella Rettore risponde alla madre di Giorgia, va in atto un nuovo capitolo dello scontro tra l’artista veneta e la mamma della celebre cantante romana.

Dopo che Donatella Rettore ha definito Giorgia una sorta di Witney Houston, la mamma dell’artista de La cura per me ha risposto a tono intervenendo in un rumoroso post su Instagram: “A me non sembra che Giorgia sia la copia o l’imitatrice di Whitney Houston (come dice qualcuno in questo periodo) però, comunque, si parla della Houston (e ho detto tutto). Tanti auguri” le parole in risposta alla Rettore che ha incassato così il colpo ma senza gradire più di tanto. Donatella Rettore è tornato sui social per puntare il dito contro la madre di Giorgia:

Mara Venier opinionista del Grande Fratello? Spunta l’ipotesi Mediaset/ "La vogliono con Simona Ventura"

“Perché una signora artista di 54 anni ha bisogno di tutti questi avvocati? Non merito risposta forse? Voglio un bene dell’anima a Giorgia e siamo amiche, non vedo l’ora di sentirla cantare libera” le parole della cantante de Il Kobra. Un caso che sembra al momento chiuso, vedremo se ci saranno altre novità e una controreplica da parte di Giorgia sulla questione.

Lite Belen e Cecilia, Rodriguez in crisi nera/ Mamma Veronica Cozzani rompe il silenzio e il web impazzisce

Donatella Rettore contro Giorgia: nuovo capitolo in arrivo?

Vedremo dunque se nei prossimi giorni la rivalità si prolungherà oppure se Giorgia deciderà di mettere un punto definitivo alla polemica con Donatella Rettore. Non è la prima volta che Giorgia finisce nel mirino di qualche collega o artista, è accaduto anche con Mogol che qualche mese fa, subito dopo il Festival di Sanremo, si era espresso sulla cantante.

Il paroliere e celebre spalla di Lucio Battisti, in quell’occasione era intervenuto per dire la sua sulla voce di Giorgia: “Ha una voce meravigliosa, ma canta come si faceva trent’anni fa” ha detto in quell’occasione Mogol accendendo un dibattito andato avanti per qualche settimana sia tra gli addetti ai lavori che tra i fan e appassionati di musica.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, previsioni 17-23 luglio 2025/ Ariete decolla, Toro rallenta