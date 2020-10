Donatella Rettore, brutto incidente/ Foto con la gamba immobilizzata: “Caduta…”

Non è un periodo facile per Donatella Rettore. Nelle ultime ore la nota cantante ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto che ha allarmato i fan. Si tratta di uno scatto che mostra la sua gamba completamente immobilizzata all’interno di un tutore: “Il mio gambone” ha poi commentato, ironicamente, la Rettore, senza però dare ulteriori dettagli sull’accaduto. L’artista, insomma, non ha spiegato cosa le è successo e perché la sua gamba è in queste condizione. Tuttavia ha condiviso la stessa foto nelle storie di Instagram, accompagnandola ad una canzone che potrebbe svelare cosa le è accaduto. “Caduta Massi”, ovvero proprio una sua canzone fa da colonna sonora allo scatto. Dettaglio che ci fa intuire che la cantante sia effettivamente caduta.

Donatella Rettore pronta al Festival di Sanremo 2021

In attesa di scoprire qualche dettaglio in più sull’incidente di Donatella Rettore, ripercorriamo un’interessante dichiarazione da lei rilasciata a recensiamomusica.com in merito alla possibile partecipazione al prossimo Festival di Sanremo. L’artista ha infatti dichiarato: “Innanzitutto bisogna vedere se ci sarà il Festival […] ho letto le dichiarazioni di Amadeus e mi trovo d’accordo con lui, senza il pubblico è giusto rimandarlo. Dove si fa? Sui social? Ma no!” Fatta questa premessa, ha ammesso “di avere il brano giusto… anche per arrivare ultima (ride, ndr), mi presento sicuramente con un pezzo che fa sorridere, divertente, penso che ce ne sia davvero bisogno in un momento come questo”, ha concluso.

QUESTO E' 😖 IL MIO GAMBONE 😥 #RETTORE Un post condiviso da RETTORE Official (@donatellarettore) in data: 6 Ott 2020 alle ore 4:54 PDT





