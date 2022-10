Donatella Rettore, chi è?/ La carriera e Elton John:”Ne ero follemente innamorata…”

Chi è Donatella Rettore? “Da ragazza sapevo di non poter fare altro…”

Donatella Rettore, classe 1955, è una grande cantautrice e attrice italiana. Nei primi anni ’70, nota solo come “Rettore”, ha cavalcato l’onda del successo non solo grazie ad alcuni capolavori della musica italiana, tra cui “Splendido splendente” e “Lamette”, ma anche grazie alla sua personalità “esuberante”. La cantante infatti fu tra i primi artisti italiani che capirono l’importanza dell’immagine e l’impatto che aveva sul pubblico. All’avanguardia e “aggressiva”, Donatella Rettore ha lasciato un segno nel mondo dello spettacolo italiano e ancora oggi rappresenta un grande simbolo di ironia e provocazione.

Dopo il recente successo al Festival di Sanremo con il brano “Chimica”, Donatella Rettore è tornata a partecipare a molti programmi televisivi e a far parlare di sé. In una recente intervista a “Storie della settimana”, la cantante ha raccontato: “Da ragazza sapevo di non poter fare altro, anche se per mia madre ogni mio traguardo era uno shock. Mi faceva partecipare ai provini sperando che mi scoraggiassi, invece doveva arrendersi a porte che si aprivano ovunque”.

La carriera di Donatella Rettore era iniziata in tv al quiz per ragazzi “Chissà chi lo sa” e di quel periodo la cantante ricorda di essere stata la vera diva della trasmissione. Tra i suoi successi c’è anche quello di essere entrata nel cuore del grande Elton John. In verità tra i due quella ad essersi innamorata è stata Donatella, eppure il cantante provava un grande affetto nei suoi confronti e grande stima. In merito a Elton John, Donatella Rettore ha dichiarato a “Storie della settimana”: “L’ho conosciuto dopo aver cantato la sua canzone Remember, nel 1981. Ne ero follemente innamorata, quando si metteva al piano cadevo in estasi. Mi ha sempre trattata come una ragazza di grande talento. Gli dicevo: ‘Dammi qualche consiglio’, e lui: ‘Non serve, vai bene così'”.

Nonostante la cantautrice fosse ammaliata dal fascino e dalla professionalità di Elton John, il suo cuore batte per qualcun altro: Claudio Rego. Donatella e Claudio si erano conosciuti nel 1977 e poi sono convolati a nozze nel 2005; il loro grande amore è tutt’ora saldo e i due sono felici insieme, l’unico “rammarico” è quello di non aver mai avuto figli.











