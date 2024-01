Donatella Rettore, che scoop a Domenica In! “Sarò a Sanremo 2024″/ “Do un piccolo spoiler”

Donatella Rettore lancia lo scoop a Domenica In: “Sarò al Festival di Sanremo 2024”, ospite o in duetto?

Mara Venier nella prima puntata dell’anno di Domenica In, oggi 7 dicembre 2024, ha dato grande spazio al Festival di Sanremo con ospiti del calibro di Nicola di Bari, Bobby Solo, i Cugini di Campagna, Marina Occhiena dei Ricchi e Poveri e Donatella Rettore. Quest’ultima con la sua nota naturalezza e schiettezza ha dato un clamoroso scoop: sarà al Festival di Sanremo 2024, il quinto condotto da Amadeus. La cantante, infatti, dopo essersi esibita in una carrellata dei suoi successi ha lasciato intendere di essere pronta per partecipare alla kermesse canora.

Nel dettaglio, infatti, Donatella Rettore, mentre Mara Venier parlava di tutte le edizioni della kermesse canora a cui ha partecipato si è lasciata sfuggire: “Non è detto che tu non mi veda a Sanremo 2024” “Quest’anno?” ha subito replicato la padrona di casa fiutando l’inaspettata anticipazione. “Già. Ho dato un piccolo spoiler” è stata la risposta. Insomma Donatella Rettore sarà al Festival di Sanremo 2024 resta da capire, però, se sarà ospite in una delle serate o se invece parteciperà nella serata dei duetti con un altro artista in gara.

Domenica In, Donatella Rettore torna al Festival di Sanremo 2024: come reagirà Amadeus allo spoiler?

Donatella Rettore non rientra sicuramente nell’elenco dei grandissimi artisti habitué del Festival di Sanremo. Nella sua lunghissima carriera, infatti, ha partecipato solo cinque volte, la prima nel 1974 con Capelli sciolti e poi nel 1977 con Carmela, nel 1986 gareggia con Amore stella, nel 1994 con Di notte specialmente ed infine recentemente, nel 2022 quando nell’edizione condotta da Amadeus è stata in gara insieme a Ditonellapiaga con il brano Chimica ed adesso sembra, stando allo scoop lanciato a Domenica In da Mara, che sarà nuovamente a Sanremo 2024.

Insomma, Donatella Rettore ha lanciato lo scoop a Domenica In resta da capire, però, adesso come la prenderà Amadeus. Bisognerà attendere per capire come il direttore artistico reagirà a questo scoop che ha lasciato senza parole Mara Venier, qualora ovviamente la notizia fosse vera. Si sa infatti che nessuna anticipazione inerente al Festival viene, solitamente, rivelata se non per voce ufficiale dello stesso Ama. Il conduttore infatti di solito sceglie il Tg1 per centellinare tutte le informazioni e le notizie sulla kermesse canora. Come reagirà?











