Donatella Rettore: il tumore al seno e l’importanza della prevenzione secondo la cantante.

Donatella Rettore, il tumore al seno nel 2020: “Scoperto per caso“

Donatella Rettore vanta una grande carriera, ma nel corso della sua vita ha lottato contro una brutta malattia, il tumore al seno. La cantante aveva scoperto nel 2020 di avere un cancro alla mammella dopo una visita di controllo, nonostante facesse sempre prevenzione. “Di solito ho sempre qualche acciacco di salute ma in quel periodo mi sentivo particolarmente bene“, aveva raccontato la cantante.

Chi è Claudio Rego, marito di Donatella Rettore/ “Non siamo riusciti ad avere un figlio, l’adozione…”

“Durante una visita ginecologica di controllo la mia dottoressa ha notato dei sassolini sul seno sinistro. Io pensavo fossero delle calcificazioni invece lei mi ha consigliato la mammografia e una nuova ecografia“, continua Donatella Rettore. In seguito è arrivato il ricovero: “Senza visite di controllo oggi non sarei qui“, tiene a ricordare, spiegando che purtroppo il cancro è una malattia che arriva senza nessun preavviso, e per questo motivo è importante fare i dovuti controlli periodicamente, anche quando non si ha il minimo sospetto di essere malati.

Donatella Rettore: “Io e Ornella Vanoni abbiamo avuto lo stesso fidanzato!”/ “Chi era? Non posso dirlo”

Malattia Donatella Rettore, cos’è la Talassemia? “Mi hanno presa per i capelli“

“Controllatevi, abbiate cura di voi ed amatevi. So che molte volte per pigrizia ci verrebbe da non sottoporci a certe visite che in realtà salvano la vita“, ha sempre detto Donatella Rettore dopo la malattia, “A partire dai 20 anni tutelarsi è fondamentale: controllatevi“. Ma la cantante soffre anche di Talassemia, una malattia ereditaria con la quale fa i conti ormai da quando aveva quasi trent’anni. La talassemia è una malattia che porta anemia cronica, ingrossamento della milza e tanto altro. Per quanto riguarda la sua esperienza, ha spiegato che a causa delle numerose emorragie gastro-intestinali, era stata presa per i capelli nel lontano 1992, quando i medici l’hanno salvata.