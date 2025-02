L’arte scorre nelle vene di Donatella Rettore, nata da un’attrice goldoniana, Teresa Pisani, e da un commerciante. Già a dieci anni, infatti, la Rettore ha messo su la sua prima band: un complesso chiamato “I Cobra” con i quali ha cominciato ad esibirsi nelle parrocchie locali, cantando le canzoni di Caterina Caselli. Dopo il diploma, l’artista ha cominciato a dedicarsi più concretamente alla musica, trasferendosi a Roma per inseguire il suo sogno. Sulla sua strada è capitato il grande Lucio Dalla, che l’ha introdotta nel mondo della grande musica: nel 1973, infatti, è stata la sua spalla nel tour estivo. Da quel momento la Rettore ha cominciato a pubblicare i suoi primi singoli, arrivando a debuttare a Sanremo l’anno successivo con “Capelli sciolti”. Tre anni dopo, con “Carmela”, la Rettore è tornata nuovamente a Sanremo.

Chi è Osvaldo Paterlini, marito di Orietta Berti/ Quasi sessant’anni d’amore: “E’ il mio pilastro…”

Solamente l’anno successivo, però, è arrivata la svolta artistica per Donatella Rettore, decidendo di cambiare nome artistico e di dare un taglio con il passato anche per quanto riguarda il look, proiettandosi su uno più rock e aggressivo. Nel 1979, la Rettore ha dato vita al brano iconico “Splendido splendente” contenuto nell’album “Brivido divino”, raggiungendo una notorietà importante anche grazie ad un tour condotto delle città italiane. Al suo successo hanno contribuito anche dei videoclip più spinti e con uno stile più disinibito e un’attitudine al punk che fu molto apprezzata dal pubblico.

Federica Nargi, l'amore per il compagno Alessandro Matri le figlie Sofia e Beatrice/ "Il nostro per sempre"

Donatella Rettore, chi è: nel 2022 il ritorno a Sanremo

Tra i grandi successi di Donatella Rettore, impossibile non menzionare quello con “Kobra”, brano pubblicato nel 1980. Tra i suoi brani cult anche “Lamette”. Negli anni a seguire per l’artista sono arrivate anche avventure differenti rispetto a quelle nel mondo della musica: ha infatti recitato in alcune pellicole e condotto il programma radiofonico “Musica” su Radio Stereo 2. Nel 2004 per lei è arrivata l’avventura al Grande Fratello e poi ancora ha preso parte ad un altro reality Mediaset, La Fattoria. Nel 2022 la Rettore è tornata al Festival di Sanremo in gara con Ditonellapiaga con l’energico brano “Chimica”.