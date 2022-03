Donatella Rettore: “Con mio marito Claudio Rego qualcosa è cambiato”/ “Senza di lui…”

Donatella Rettore e Claudio Rego sono l’esempio di cosa possa essere l’amore dopo 45 anni. Lo scrive il direttore di “Novella 2000” e direttore editoriale di “Visto”, Roberto Alessi, nella sua rubrica settimanale pubblicata sul magazine online “MOW”, sul quale campeggia il borsino delle notizie e delle indiscrezioni più attuali. Il giornalista, in particolare, riporta alcune dichiarazioni rilasciate dalla cantante, reduce da un Festival di Sanremo vissuto da protagonista indiscussa insieme a Ditonellapiaga: la loro “Chimica” ha fatto e sta ancora facendo ballare tutti, candidandosi a diventare uno dei tormentoni della prossima estate.

"Chimica" di Ditonellapiaga e Donatella Rettore per la coppia Alex Belli-Soleil/ "Una canzone irriverente"

Alessi, a proposito delle affermazioni di Donatella Rettore sul suo consorte, le ha riportate fedelmente: “Qualcosa è sicuramente cambiato, ma quando incrocio il suo sguardo intravedo il lungo film del tempo condiviso, e in un attimo scopro che il nostro non è solo amore, bensì un legame che ogni parola risulta inappropriata a descrivere, tanto è forte. Devo ammetterlo, non potrei vivere senza mio marito. Quando ho nostalgia della ragazza che sono stata ne cerco il riflesso nei suoi occhi. Nel corso degli anni siamo invecchiati, abbiamo avuto sconfitte e vittorie, ma a tutto siamo andati incontro assieme”. Questa, sottolinea il giornalista, “è pura poesia”.

Claudio Rego, il marito di Donatella Rettore/ E' mancato solo un figlio

DONATELLA RETTORE E CLAUDIO REGO: UN AMORE CHE DURA DA 45 ANNI

Donatella Rettore e Claudio Rego rappresentano una delle coppie più solide a livello sentimentale e artistico e di recente i due hanno avuto modo di parlare del loro legame anche su Rai Uno, nel corso della trasmissione condotta da Serena Bortone “Oggi è un altro giorno”.

Rego ha affermato: “Sei sempre stata una che ha volato un pochino più in alto di me, io ci ho messo sempre tutto quello che potevo per raggiungerti. Ti chiedo di continuare ad avere la pazienza di aspettarmi nei tuoi voli. Ce l’abbiamo fatta fino adesso e sicuramente continuamente a farcela”. Donatella Rettore ha subito replicato con grande dolcezza: “Se non ci fosse lui, io non volerei”.

Donatella Rettore e Ditonelapiaga/ Sanremo, disco d'oro, amori "Questione di chimica"

© RIPRODUZIONE RISERVATA